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證交所17日揭露集中市場出現鉅額違約交割，券商國票南港分公司申報元大滬深300正2ETF（00637L）發生違約交割，金額約新台幣3229.67萬元。這也是繼永豐中國科技50大（00887）後，再次傳出陸股ETF爆出鉅額違規交割。根據台股「T+2」交割制度，此為約為12/13的股市交易，當日00637L開高走低，終場下跌0.62元或3.67%，收在16.24元。該投資人違約金額的買進、賣出合計總金額1.35億元，買進、賣出相抵金額139.8萬元。除了00637L外，今年10月也曾發生00887出現重大違約交割，當時的總金額高達1469萬元，更被列入處置股，禁止投資人當沖交易。證交所提醒，投資人一旦發生違約交割，不僅會影響日後在證券市場的開戶交易，也可能需負擔法律責任，並對個人信用產生負面評價。投資人應審慎評估投資狀況，強化風險意識，隨時留意交易紀錄及資金運用情形，避免無法履行交割義務，以保護自身投資權益。