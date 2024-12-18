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為了備戰週五立法院會表決三大案，包含《選罷法》、《財劃法》和《憲法訴訟法》，多位國民黨立委自17日下午4點開始，就在議場前搭起帳篷，國民黨立委徐巧芯、羅智強等人從傍晚開始堅守。而民進黨立委陳瑩藉口找手機進入議場，徐巧芯隨後爆料陳瑩去馬桶找手機，陳瑩立刻暴怒「我哪有去馬桶找，你很奇怪欸！」隨後就是一連串口水對話。粉專「政客爽」17日在臉書分享一段影片，陳瑩說自己找不到另外一隻主要的手機，還有她的資料，徐巧芯吐槽「我手套在裡面，我百分之百找得到！」羅智強則說，他們東西掉了都是議事人員進去幫忙找，為什麼陳瑩東西掉了就要自己進去找，還特別挑這個時間？陳瑩立刻暴怒噴「他們已經進去找過了，你到底在講什麼啦！」後來藍委還是讓陳瑩進去找手機。幾分鐘過後，陳瑩出了議場，徐巧芯直呼「她找到一張白紙！跟大家報告一下」，陳瑩馬上怒噴「你屁啦！這是一張？這裡好幾張！我要找我的手機！」徐巧芯質疑「妳都去馬桶裡面找了，都沒有」，陳瑩馬上雙手拿起一疊白紙拍桌，「妳到底要怎樣！我找手機，干妳什麼事？％＃＆＠....！」徐巧芯說，「因為你真的去馬桶找手機」，陳瑩反擊「我哪有去馬桶找手機，你很奇怪欸！」徐巧芯又說，議事人員都看到了，她本來想去上廁所，但因為陳瑩去馬桶找手機就不方便，「萬一你手機在馬桶裡，我尿在你手機上面」，陳瑩說「你的嘴巴真的很壞欸！」徐巧芯隨後對著鏡頭說明，「她說她在裡面坐著，然後就什麼東西都沒有，之後她就說：讓我去一下廁所！她就去打開廁所的門。我就問她：妳是要去馬桶找手機嗎？」後來陳瑩又拿出手機打電話，「我就說：妳不是手機掉了嗎？她說：這是我的一支主要手機，我還有另外一支手機掉了」！