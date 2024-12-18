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▲夏黃廉不滿前夫發文爆料、指控，憤而提告，檢察官依公然侮辱、加重誹謗罪起訴夏天倫。（圖／夏黃廉盈IG）

2021年「夜店大亨」夏天倫和有「名媛版大S」黃廉盈，傳出離婚消息。不過今年8月間，夏天倫屢在網路上公開爆料前妻黃廉盈整形、控訴偷小孩紅包等，黃廉盈不堪名譽受辱提告，台北地檢署檢察官檢視夏天倫po文內容，認為部分內容屬於私德，與公共利益無關，不論是否為事實，不受言論自由保障，今（18）日依妨害名譽罪嫌起訴夏天倫。起訴書指出，夏天倫與黃廉盈於2021年5月協議離婚後，夏天倫在2024年8月間起，為了向黃廉盈索討款項，在Threads上多次發文，「什麼樣子的女人會趁孩子出國，到孩子住的地方，偷自己孩子多年來存下來的紅包"裡面的錢"」，又以諧音諷刺黃廉盈，「連淫鋪天蓋地造假象」、「光頭男出珠寶見面禮連淫瞬間跪下」、「連淫不回家連續100+天照（造）成孩子的傷害是我要求離婚最大原因」、「還要拿我給你的家用的錢拿去作私密手術」、「做手術而直接不繳該付的卡費」。黃廉盈稱不堪受辱遂提告。檢察官認為，夏天倫指述的這些文字，都與公益無關，僅涉黃廉盈私德問題，不論被告所指述之事與事實相符，涉犯公然侮辱、以文字為誹謗等罪嫌，因此夏天倫被檢察官依公然侮辱及誹謗等罪嫌起訴。至於黃廉盈也認為夏天倫的言論和文字，讓她心生畏懼，提告恐嚇取財未遂，但檢察官認為，夏天倫的目的是希望黃廉盈把錢還給孩子，並無有不法所有之意圖，用字在客觀上也沒有惡害通知，因此並不構成恐嚇罪。