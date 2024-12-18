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▲陳其邁代表高雄市致贈賴重秀一大樹三和瓦窯燒製的高雄字樣磚板框飾，賴重市長回贈沼津市御用邸酒杯組。（圖／高市府提供）

▲大樹區長楊明融(左五)陪同沼津市長賴重秀一(右五)訪團參訪飯田豐二所設計建造的下淡水溪鐵橋(現址為大樹舊鐵橋)。（圖／高市府提供）

高雄市與日本靜岡縣沼津市因日治時期工程師飯田豐二所設計的下淡水溪鐵橋（俗稱高屏舊鐵橋），為延續此歷史情誼，17日上午沼津市長賴重秀一率團訪問高雄，盼促成兩座城市在觀光領域的推廣合作。市長陳其邁也感謝沼津市在今年沼津夏祭暨狩野川花火大會中以台灣為主題，設立下淡水溪鐵橋歷史展區，讓更多日本人了解高雄與沼津市的這段故事。陳其邁也感謝包含飯田先生在內的眾多日本前輩當年建設下淡水溪鐵橋、橋頭糖廠及高雄港等，帶動高雄城市現代化與發展，功不可沒，也樂見雙方未來攜手促成更多觀光交流。陳其邁率行政暨國際處、觀光局、民政局及大樹區公所等首長熱烈歡迎賴重秀一訪團來訪，提及下淡水溪鐵橋在興建之初是東亞第一長橋，為高屏地區發展糖業貢獻良多，當地居民至今仍十分感念飯田先生，為其建造的紀念碑至今仍豎立在九曲堂車站旁。為了讓遠道而來的賴重市長親臨飯田先生建造的下淡水溪鐵橋以及飯田豐二先生紀念碑，陳其邁特別請大樹區長楊明融陪同參訪導覽，期盼增進兩市在歷史與觀光層面的連結與互相了解。陳其邁也請觀光局積極推動兩市觀光交流，包括規劃腳踏車觀光路線合作等，為深化雙方合作邁出重要一步。賴重秀一也分享，沼津市北有日本最高的富士山，南有日本最深的駿河灣，觀光資源豐富，近年由於成為動漫作品的取景地，也吸引包含台灣等世界各地遊客造訪。賴重秀一也表示對高雄大樹鳳梨的滋味相當難忘，沼津市很珍視與高雄往昔結下的友誼，也希望藉由這次訪問及觀光協定的簽署，未來深化兩地觀光互訪等合作。在高雄市長陳其邁見證下，賴重市長與觀光局長高閔琳簽署觀光交流協定。行政暨國際處長張硯卿表示，市府積極與日本城市拓展友好關係，今年以來陸續與和歌山市、青森縣及陸奧市簽署合作交流備忘錄，促進雙邊物產、觀光、教育、青年等交流，今年也與日本台灣交流協會合作，邀請包括靜岡縣、秋田縣等許多日本城市參與首度移師高雄舉辦台日水果祭，增進台日物產交流，未來將持續推動高雄與日本城市的多元互動與實質交流。