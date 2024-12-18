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▲曾被評選為幸福指數最高的國家最高的南太平洋島國萬那杜，昨（17）日發生規模7.3強震，維拉港國際航運碼頭附近出現山體滑坡狀況。（圖／美聯社／達志影像）

太平洋西南部島國萬那杜（Vanuatu）在昨（17）日中午當地時間12時47分（台灣上午9時47分）發生規模7.3強震，震央位於首都維拉港（Port Vila）以西30公里處外海，導致樓房毀損，美國大使館1樓甚至崩毀消失，這起強震已造成14人死亡、200人受傷。萬那杜是個活火山島國，位於澳大利亞東北方，擁有美麗的沙灘與多樣潛水活動，因為強震影響，目前多家航空往返萬那杜的航班皆已停飛。萬那杜曾四度票選為《Lonely Planet》年度幸福指數最高的國家，也在英國智庫「新經濟委員會」一項調查顯示，在全球178個國家或地區中，人民快樂指數最高的就是萬那杜。事實上，該排行榜中富有國家反而排名不高，萬那杜當地居民不僅不富有，甚至貧窮是當地人常態，可是人民純樸且樂天。多數旅客到萬那杜的旅遊行程包含搭船欣賞海景，也可前進內陸欣賞文化遺產，而活火山腳下還有雨林，還可玩水肺潛水或浮潛。目前想從台灣出發，通常是選擇先搭機至布里斯本或奧克蘭，再轉機到位於首都維拉港（Port Vila）北郊約3公里處的包爾菲爾德國際機場。根據《法新社》報導，萬那杜發生規模7.3強震，澳洲及多家區域航空公司則取消或轉降飛往萬那杜的航班。澳洲航空（Qantas）在網站公告：「由於維拉港（Port Vila）附近發生地震，我們目前正在對營運作業進行評估。我們將盡快提供進一步更新消息。」澳洲航空旗下廉航捷星航空（Jetstar）引述稱機場基礎設施「可能受損」的報導，宣布取消雪梨－維拉港明天的回程航班。而維珍航空（Virgin Atlantic Airways）指出，今明兩天「停飛」前往萬那杜的航班。而根據航班追蹤網站Flightradar資料顯示，萬那杜當地時間在昨（17）天下午12時47分發生規模7.3強震後，沒有任何航班在維拉港降落。