我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，《鏡週刊》17日爆，柯文哲在京華城案後開始收賄，並食髓知味，悄悄執行「屯田計畫」並成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標要募20億元，2021年底就在桃園服務處試辦，還成立雪球咖啡舉辦才藝教學。曾任民眾黨中央委員、桃園市黨部執行長范姜奕凱批，周刊爆料牛頭不對馬嘴。范姜說，他得知周刊爆料，白眼翻得比黃捷委員還後面，周刊真的為了為了打擊柯文哲跟民眾黨真的是不擇手段，整篇文章內容牛頭不對馬嘴，人物跟事件時間序亂拼一堆。范姜說，桃園屯田計畫，從資金，人事，設備，從頭到尾都是他自己弄的，跟民眾黨有個毛線關係？「就連拆除工作都是我們自己獨立完成的，柯主席就只是提出這個概念，我們覺得有道理，就嘗試看看，從成立到今年拆除，我們也沒收過任何一毛錢，從草創初期到今年關閉都是獨立完成的，到底跟柯文哲或民眾黨有甚麼毛關係？還有什麼眾志成城公司....聽都沒聽過？」