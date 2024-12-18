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檢調追查民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，昨大動作約談北市議員黃瀞瑩、民眾黨陳智菡、許甫夫妻及吳怡萱等人。不過，媒體披露，他們因涉及發送競選小物折扣碼從中抽佣，可能由證人轉列被告。陳智菡今（18）日受訪時，僅承認木可公司有給勞務報酬，但「根本不是網紅帶貨抽佣」。她並重申「木可小物是木可小物，政治獻金是政治獻金」，兩個東西不一樣，反嗆這種指控是刻意入人於罪。針對媒體報導，由於涉及發送柯文哲競選小物折扣碼、從中抽佣，昨遭約談的黃瀞瑩、陳智菡等人都可能被轉為被告。民眾黨立院黨團主任、時任柯文哲競辦副總幹事陳智菡今受訪指出，她首先要澄清「政治獻金歸政治現金，木可小物歸木可小物」，「如果不把這件事情釐清，其實就是在入人於罪，而且是非常嚴重的擾民行為」。陳智菡說明，競選期間推出的競選小物，有一部分是進到政治獻金；但是從去年12月最後期推出的木可競選小物，「就是純粹的商品販賣的行為」，不是政治獻金。她並指控，檢調混淆兩者，就會把合法的行為當成不合法。她昨天親身經歷一整天訊問，完全體會到柯文哲所受到的一系列「陷害」。至於媒體揭露的發折扣碼抽佣情事，陳智菡則解釋，當時為了打總統大選要拼宣傳，木可公司12月推出的競選小物對他們來說，當然希望能藉此提高好感度跟曝光度，所以會配合宣傳、出席活動。陳智菡坦承，在宣傳活動中有領到勞務酬勞，但「根本就不是他們所謂的抽佣或者是什麼網紅帶貨，我們也不是網紅。」陳智菡並反問檢調：「請問你們有看到任何的證據，是我們有因為這些業績而得到這些經費嗎？」如果沒有，為何要入人於罪？難道是想藉此告訴民眾黨的人，就算是合法的酬勞也可能變成非法，「所以我們要被轉被告，是這樣子要恐嚇我們嗎？我是不會接受這樣恐嚇的 。」