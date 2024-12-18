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▲好市多的SK-II青春露330ml是4999元，對比百貨專櫃的售價幾乎下殺5折。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說中」）

美式賣場好市多（COSTCO）以多樣化的商品受到民眾喜愛，而賣場除了食品類熱銷外，其中也有國際品牌的彩妝品「比較貴更便宜」，經常在臉書社團引發討論。近期就有網友好奇發問，好市多販售SK-II青春露比百貨專櫃便宜了一半，好奇品質是否跟專櫃品質一樣，對此內行也出面解答了：「是一樣的，且不是平行輸入，是跟專櫃一樣的寶潔輸入的」。好市多會員於「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，好市多的SK-II青春露330ml是4999元，對比百貨專櫃的售價幾乎下殺5折，讓她好好奇發問，「請問有買過的人，它的品質是不是跟專櫃貨一樣的呢？」貼文曝光後，吸引不少熱心網友解答：「是一樣的，且不是平行輸入，是跟專櫃一樣的寶潔輸入的」、「買過～用起來感覺一樣」、「一樣的，現在每年都等好市多這一檔」、「我買好市多用起來的感覺跟專櫃一樣」、「用起來感覺一樣，我都在好市多買兩次了」。也有民眾解釋：「專櫃有櫃費+百貨公司抽成」。事實上好市多賣場除了生鮮受到消費者喜愛外，賣場還有多款美妝保養也受到消費者喜愛，像是「肌研 極潤保濕化粧水組」、「OLAY空氣感面霜」、「StriVectin 淡紋眼霜」等都熱銷到成為常態商品，下次到賣場除了逛食品、生活雜貨外，也別忘了到美容保養品區逛逛走走。