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台中市國小棒球隊教練性侵醜聞連環爆！昨天該校前校長表示，涉案教練係由「教練的教練」推薦到校，之後老教練因吃檳榔等行為不被家長認同而退休。但家長爆料，陳姓老教練離職原因是伸狼爪熊抱小球員，之後無縫接軌轉任另所國小少棒隊，市議員江和樹批評，性侵教練和伸狼爪的「教練的教練」，根本是「變態帶另一個大變態進學校」，師徒還為了爭搶這些被害者在內鬥。江和樹昨天陪家長爆料，台中市某國小棒球隊教練涉性侵，至少31名小球員受害，已遭檢方羈押禁見。聘任該教練的前校長下午到江和樹議會研究室說明時，表示涉案教練係由「教練的教練」介紹到校任職，當時有出具良民證，之後「教練的教練」因吃檳榔、抽煙、罵髒話等行為不受家長認同而離職，校長並為此事公開鞠躬道歉。但校長離開後，家長不滿怒指「校長都在說謊！」並透露老教練2021年10月發生性平事件被調查，11月17日自動請辭，隔年1月馬上轉到市內另一所國小，無縫接軌繼續當教練。江和樹說，他詢問教育局，當初調查結果指老教練僅以手觸摸孩子，由於情節不算重大，施以4小時的性平教育後結案，未列入不適任名單。但家長說法完全不同，指年逾60的老教練涉嫌熊抱小球員。校內家長團體對老教練處分結果看法不一，有的家長認為他既已離開該校，就給一條活路。直到色狼教練事件爆發，大家才驚覺這對師徒應是在搞內鬥，老教練離職後，學校棒球隊就由年輕教練一手掌握。老教練目前任職的國小校長表示，聘任老教練時有上「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」查詢，確認無誤後才聘用，這3年他在校表現正常，不曾收到任何家長投訴，或出現不妥行為。