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立法院內政委員會16日議程更改為審查《選罷法》「罷免票數須比當選票數多一票」一案，會議僅用短短3分多鐘，就將爭議法案送出委員會，並宣布散會，讓綠委氣到直衝院長室抗議，狠嗆「韓國瑜滾出來」，甚至有另一批綠委直衝立法院秘書長周萬來辦公室，周萬來說聯絡不上院長，不被綠委接受，雙方為此爆發口角。對此，國民黨立委徐巧芯痛批，他們霸凌韓院長有少過嗎？還被綠委賴惠員「環抱到受傷」。徐巧芯17日受訪時被問到，會不會覺得民進黨對韓國瑜的動作是霸凌？她狠酸，他們霸凌韓院長有少過嗎？民進黨過去就曾威脅韓國瑜，如果現在進去開會不能保證人身安全，且先前韓國瑜要進入國會開會，還被綠委賴惠員環抱到受傷，民進黨集體在後門抓著韓國瑜不放，鎖門不讓他進去開會，「第一個鎖門不讓院長進入議事堂開會的不就是民進黨？所以昨天在哭哭啼啼什麼啊？沒有按照他們意思走，就開始在全立法院跑大地遊戲啊？開始拉著周萬來長輩不放，又不請自來坐在院長辦公室會客室，還看到不知道哪裡來的民進黨小弟在那邊奉茶，這是什麼難看情況？」徐巧芯說，基本上國會朝野攻防裡，國民黨也輸過很多次，不過輸了就輸了，可是民進黨自己沒有決心，就開始誣賴、找理由、撒氣，開始找周萬來、韓國瑜罵人，講很多很難聽的話，「我就問內政委員會開會跟周萬來、韓國瑜有什麼關係？」