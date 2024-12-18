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民眾黨主席柯文哲昨被《鏡週刊》披露，2020年曾推出「屯田計畫」、開設眾城公司，目標海撈20億元。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今（18）日強調，她本人並沒有接觸到該計劃，但經了解，這個計劃並沒有施行，痛批週刊刻意此時放消息、模糊焦點。柯文哲2020年曾推出「屯田計畫」、開設眾城公司，編號004的創黨元老朱蕙蓉昨也坦承，自己被當人頭列為董事兼大股東，但自己直到被北檢約談才得知此事，非常震驚。陳智菡今在黨團受訪時對此表示，她本人並沒有接觸到「屯田計畫」，所以看到的時候有去了解一下。不過，有接觸過該計劃的人昨天也都出面說明過，還有一些黨內夥伴也表示，過去的確曾有這個提案，但最後沒有付諸實行。陳智菡痛批：「到底為什麼週刊在這個時候，故意又要把這件事情拿出來炒作？我必須要說，我們黃國昌委員每次都說這個是垃圾的報導，很明顯的，這些報導都帶有刻意的一些濾鏡，想要導演成這些東西可能是不合法的。」她並呼籲司法檢調系統，所謂司法改革應該是找出真相，應該是為人民伸張正義，而不是成為打壓人民的工具。