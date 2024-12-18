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洛杉磯湖人開季至今打出14勝、12敗的戰績，雖然勝率突破5成但僅排西區第10，湖人管理層近日也有所動作，根據湖人隨隊記者Jovan Buha透露，「過去幾週湖人管理層已經與多隊管理層進行意見交流，但確定不會加入爭奪Jimmy Butler的交易案中。」記者Jovan Buha說：「湖人進行交流的球隊與選手，包括猶他爵士Collin Sexton、Walker Kessler，多倫多暴龍的Bruce Brown，波特蘭拓荒者的Jerami Grant、Robert Williams III與華盛頓巫師的Kyle Kuzma。」目前已知這幾支球團都希望在交易包裹中收下多枚選秀權，僅有巫師對Kuzma要價一枚首輪籤與一位潛力球員，目前湖人手握有3枚首輪籤，是否會動用選秀權來啟動大型交易仍是未知數。對於是否引進第三名球星，甚至追逐邁阿密熱火的Jimmy Butler，記者Buha指出，「湖人預計不會追求Butler，甚至是紐奧良鵜鶘的Brandon Ingram與芝加哥公牛的Zach LaVine，湖人管理層將會以現有陣容去進行補強。」