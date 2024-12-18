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▲中華職棒季後自由市場競爭激烈，中信兄弟本季結束後「雙子」陳子豪和詹子賢的續約動向受到矚目，而目前受到多支球隊追求的陳子豪，情況逐漸明朗化。（圖／中信兄弟提供）

中職角落重砲稀有化？中信兄弟「雙子」的詹子賢及陳子豪，在中職自由市場掀起激烈搶人戰，本季敲出17轟的陳子豪尤其搶手，今（18）日傳出，味全龍跟台鋼雄鷹都開出6年合約。本季中職自由市場極其熱絡，先是朱育賢轉戰味全龍後，陳韻文也以5年長約續留統一獅，剩下兄弟的詹子賢及陳子豪尚未決定下家。至於陳子豪為何如此搶手，可能和近年中職角落重砲的稀有性相關。其中如陳子豪、張志豪、曾頌恩，3人單季分別敲出17轟、10轟、9轟，為兄弟帶來強大火力。所以在這中生代外野重砲當道的時刻，延攬陳子豪自然成為各隊當務之急，