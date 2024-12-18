中職角落重砲稀有化？中信兄弟「雙子」的詹子賢及陳子豪，在中職自由市場掀起激烈搶人戰，本季敲出17轟的陳子豪尤其搶手，今（18）日傳出，味全龍跟台鋼雄鷹都開出6年合約。撇除今年台灣棒球市場蓬勃外，中職角落重砲集中在部分球隊，呈現稀有化趨勢，這也讓現年才29歲的陳子豪，成為各隊眼中珍貴的補強戰力。
中生代角落重砲當道 潛力新秀尚未冒出頭
本季中職自由市場極其熱絡，先是朱育賢轉戰味全龍後，陳韻文也以5年長約續留統一獅，剩下兄弟的詹子賢及陳子豪尚未決定下家。根據《NOWnews》專欄作家王翊亘說法，味全跟台鋼都開出6年合約延攬陳子豪，而母隊中信兄弟則是在這場追求戰中處於落後。
至於陳子豪為何如此搶手，可能和近年中職角落重砲的稀有性相關。攤開上季中職例行賽的全壘打數據，各隊雖然不乏具高長打率及開轟能力的外野手，像是樂天的陳晨威、統一的林安可、富邦的申皓瑋、台鋼的王柏融等人，但單純的重砲型打者，卻有許多集中在兄弟，是其他5隊相當嚮往的戰力。
其中如陳子豪、張志豪、曾頌恩，3人單季分別敲出17轟、10轟、9轟，為兄弟帶來強大火力。更不用說，在下半季爆發的新生代野手宋晟睿，雖然他只出賽54場，但長打率高達4成44，並轟出3發全壘打，未來成長相當令人期待，是在中職中少數明顯浮現出重砲手潛能的新秀。
所以在這中生代外野重砲當道的時刻，延攬陳子豪自然成為各隊當務之急，另一方面，味全、台鋼上一季的打擊數據，距離前段班統一、兄弟以及樂天，都還有一段距離需要追趕，也是本次休賽季的重點補強方向，自然願意砸下高達6年的合約搶人。
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本季中職自由市場極其熱絡，先是朱育賢轉戰味全龍後，陳韻文也以5年長約續留統一獅，剩下兄弟的詹子賢及陳子豪尚未決定下家。根據《NOWnews》專欄作家王翊亘說法，味全跟台鋼都開出6年合約延攬陳子豪，而母隊中信兄弟則是在這場追求戰中處於落後。
至於陳子豪為何如此搶手，可能和近年中職角落重砲的稀有性相關。攤開上季中職例行賽的全壘打數據，各隊雖然不乏具高長打率及開轟能力的外野手，像是樂天的陳晨威、統一的林安可、富邦的申皓瑋、台鋼的王柏融等人，但單純的重砲型打者，卻有許多集中在兄弟，是其他5隊相當嚮往的戰力。
其中如陳子豪、張志豪、曾頌恩，3人單季分別敲出17轟、10轟、9轟，為兄弟帶來強大火力。更不用說，在下半季爆發的新生代野手宋晟睿，雖然他只出賽54場，但長打率高達4成44，並轟出3發全壘打，未來成長相當令人期待，是在中職中少數明顯浮現出重砲手潛能的新秀。
所以在這中生代外野重砲當道的時刻，延攬陳子豪自然成為各隊當務之急，另一方面，味全、台鋼上一季的打擊數據，距離前段班統一、兄弟以及樂天，都還有一段距離需要追趕，也是本次休賽季的重點補強方向，自然願意砸下高達6年的合約搶人。