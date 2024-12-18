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疾管署今（18）日公布新增4名麻疹確定病例，包括3例國內感染及1例境外移入，疾管署初步研判為同起群聚事件，截至目前共計5人確診；針對此起群聚，衛生單位已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至2025年1月5日。疾管署說明，國內感染者為30多歲男性(案1)、30多歲女性(案2)及30多歲女性(案3)，分別為12月10日公布越南境外移入個案(中部40多歲男性，指標個案)就醫接觸者陪病家屬、急診就醫接觸之護理人員及環境清潔人員；境外移入之40多歲男性(案4)，為指標個案同班機旅客，先前已由衛生單位匡列為接觸者進行衛教及追蹤，並於出現疑似症狀後由衛生單位安排就醫，研判係因搭機過程接觸該名確診個案感染。4名新增確診病例發病日介於12月11日至13日。因應此次醫院群聚事件，疾管署與地方政府衛生局於12月17日至該醫院實地訪查，並建議院方加強相關感控措施，包含建立全院員工施打MMR疫苗資料、檢驗抗體陰性者安排補接種MMR疫苗、建立員工自主健康監測機制、停辦年底院內大型活動、辦理院內麻疹感染管制教育訓練等防治作為。疾管署說明，我國今(2024)年累計19例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，10例為國內感染病例(含4起群聚)，另9例為境外移入病例，其中3例為航空器感染、其餘感染國家分別為越南2例、馬來西亞2例、泰國及柬埔寨各1例。今年國內感染及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0-2例，均為五年同期最高。另疾管署指出，今年上半年全球麻疹疫情驟升，以歐洲、東地中海及非洲區最為嚴峻，下半年整體疫情雖趨緩，惟東南亞區無明顯下降趨勢；與我國往來較頻繁之國家中，泰國及越南胡志明市與其週邊省份目前疫情仍然嚴峻，馬來西亞、菲律賓、印尼及中國等國疫情較往年略高並持續流行。疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險，並請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。疾管署重申，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，並建議1981年(含)以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。疾管署強調，出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。