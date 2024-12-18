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韓國總統尹錫悅因本月3日頒布緊急戒嚴令，涉嫌內亂罪遭到聯合偵查本部調查。檢方多次傳喚尹錫悅到案，但他始終未現身，並拒絕接收傳票或協商相關事宜。對此，檢方正考慮向法院申請拘捕令，這也使尹錫悅成為韓國憲政史上首位以犯罪嫌疑人身份接受調查，甚至可能遭拘捕的在任總統。韓國國會14日以204票贊成、85票反對通過彈劾案，要求憲法法院審理尹錫悅彈劾案，警察廳國家偵查本部、高級公職者犯罪調查處（公調處）和國防部調查本部聯合組成「戒嚴事件聯合偵查組」，並多次向總統官邸及辦公室送達傳票，但均遭尹錫悅辦公室拒收或退回。韓國國會通過彈劾案後，案件已進入憲法法院審理程序。根據韓國法律，憲法法院需在180天內作出裁決，但在野黨共同民主黨黨魁李在明呼籲法院加速審理，以降低政治混亂帶來的影響。韓媒分析，尹錫悅似乎採取拖延戰術，目前僅邀請檢察官出身的金洪一擔任辯護律師，其他律師團成員尚未確定。檢方則指出，此次內亂罪指控證據充分，憲法法院的裁決可能不利於尹錫悅。聯合偵查組要求尹錫悅於18日上午10時到果川中央政府辦公大樓接受調查，但他未到案，亦未提出延期申請或與聯合偵查組協商相關安保問題。聯合偵查組強調，即使尹錫悅方面未簽收傳票，也可視為其已知情。若再次拒絕到案，檢方將研擬申請拘捕令，以強制方式將其帶回接受調查。除了尹錫悅，多名高官亦被列為調查對象，包括陸軍特戰司令官郭種根及首都防衛司令李鎮雨等軍方高層，檢方指控尹錫悅為戒嚴事件的主要責任人，其行為涉嫌超越憲法與法律賦予總統的職權，構成濫用職權的重大違法行為。