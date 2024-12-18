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▲12月27日至29日的「聖誕市集PLUS」加場，兒童瑜伽、兒童足球皆報名招募中有興趣的爸爸媽媽帶小朋友一起報名參與，名額有限額滿即止。(圖／高市府提供)

「2024第二屆高雄聖誕生活節」將於本週五（20日）日至23日連續四天，在中央公園登場，經發局提醒周遭的活動管制區域範圍，括五福二路、中山一路、民生二路、中華三路等路段，同時為維護活動場域內民眾安全，中山一路、五福二路中央公園側Youbike站點將配合管制暫停營運，請民眾至臨近站點借還。經發局長廖泰翔表示，今年聖誕節一定要來高雄」，今年活動不僅有艾怡良、魏如萱、鄭宜農、美秀集團等25組超強音樂卡司陣容，更力邀日本知名市集品牌B-1 Grand Prix美食大賽來台，同時，聖誕市集更是集結高雄商圈夜市、青年輔導等200多攤攤位。此外，市府更是加碼推出「高雄冬日商圈券50元」，只在中央公園聖誕市集或30個商圈合作店家，透過一卡通iPASS MONEY APP刷TWQR立牌消費滿200元，即可獲得。一系列精彩、澎湃高雄限定專屬的活動內容，讓大家來高雄中央公園過聖誕節就是這樣忙！這樣難忘！驚喜不斷！經發局提醒，本周末活動管制區域範圍，包括五福二路、中山一路、民生二路、中華三路等路段，周邊道路將有車多壅塞情形，建議用路人提前改道，以避開壅塞路段。同時，為維護活動場域內民眾安全，中山一路、五福二路中央公園側Youbike站點將配合管制暫停營運，請民眾至臨近站點借還，暫停營運時間相關資訊，請依Youbike微笑單車官網及APP公告為主。經發局再次呼籲，12月20日至23日、12月27日至29日活動期間千萬不要開車前往活動現場，中央公園周邊停車空間有限，為避免人潮車潮壅塞，請市民朋友大家多多利用搭乘捷運、大眾運輸交通工具或步行前往；搭乘捷運至中央公園站1、2、3號出口即可抵達活動會場，或是搭乘至捷運美麗島站只要步行8分鐘就可以抵達活動會場。此外，有鑑周邊機車格位有限，市府也特別於大同國小（步行至活動現場只要3分鐘），設置臨時機車停車場，開放民眾停放機車。相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整並依現場執行措施為主。請用路人務必配合現場員警指揮，除緊急救護車輛及執行公務車輛外，其餘汽機車均禁止臨停管制區域，屆時將加強周邊違規拖吊及取締，也請民眾勿任意穿越馬路，以免造成危險。經發局補充，今年高雄聖誕生活節活動內容除了25組卡司表演精彩可期、以及聖誕市集不可錯過外，於12月27日至29日的「聖誕市集PLUS」加場，更將有適合親子一同參與的小手兒童瑜伽、小丑氣球魔術表演、兒童劇團街頭互動劇、大頭泡泡遊戲、兒童足球等精彩活動，其中兒童瑜伽、兒童足球等活動目前開放報名中。