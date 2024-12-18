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▲被檢方依「乘機性交」起訴的金馬導演游智煒，原將受邀出席影視協會舉辦的交接活動，該協會發聲明表示，已將游智煒停權除籍處分。（圖／翻攝臉書）

▲涉犯「乘機性交」被起訴的金馬導演游智煒，在臉書發文，近日受邀出席影視協會交接活動，許多有名有姓的業界大老合照打卡。（圖／翻攝臉書）

去年6月，臉書粉專「無影無蹤」指控金馬獎導演游智煒，涉嫌對數十名女子性侵，貼文曝光後引發關注，不少影視圈工作人員也紛紛指控游智煒是性騷、性侵慣犯。本月16日，台北地檢署因游智煒於今年8月，涉嫌撿屍性侵一名女子挨告後，被依乘機性交罪起訴。不過「無影無蹤」再指出，游智煒竟受邀參加「台灣電影文創產業協會」交接活動，「無影無蹤」直言，「一個如此罪大惡極的性暴力罪犯，長期逍遙法外，在被揭露之後持續作案。這樣的人，我們還要給他什麼機會？」不過台灣電影文創產業協會也發出聲明回應，表示「對該會員提出停權除籍處分」。根據「無影無蹤」臉書貼文指出，由於該協會會員都是影視工作者，同時也有業界德高望重的前輩是幹部與會員，是透過游智煒的臉書最新更新，才得知游智煒似乎再次得到部分台灣影視工作者的接納。近日受邀參與「台灣電影文創產業協會」交接活動，與許多有名有姓的業界大老合照打卡，游智煒還在發文中寫道「包容這個世界的各種價值」，似乎像是在感謝業界人士還願意在他性侵數十名業界女性、甚至現在被起訴之後還願意包容他，非常恐怖。無影無蹤粉專提出質疑，「台灣電影文創產業協會」這個組織邀請游智煒出席的原因為何，他想請問該組織幹部，貴協會是否知道游智煒長年以來的犯行？又是在什麼樣的思考之下，決定包容他入會？而目前新聞已經爆出他被起訴的消息，請問貴協會的態度是什麼？請問你們是否會做出什麼應對？對此，台灣電影文創產業協會發聲明回應，「據新聞報導本會游姓會員涉及司法案件並提起公訴，因違反公序良俗及法律規範，本會已於12/16下午對該會員提出停權除籍處分，禁止該員擅自發佈與本會相關圖文訊息，已傳達至當事人知悉。本會對有違社會秩序、法律規範之行為予以譴責，且將謹守道德自律，規範全體會員遵行，有違者一概論處。」該協會也回應無影無蹤粉專，強調「真的不知道起訴的新聞事件，這位游姓會員剛加入不到兩週」還說歡迎各位一起監督。此外，游智煒工作的餐廳也發文表示，「此員工為本公司兼職工作人員，其私下生活狀況及行為，本公司並無知情。事發後，我們亦感到十分訝異，並高度重視此事件所帶來的影響。公司立場與聲明本公司一向秉持正直、尊重與安全的經營原則，絕不縱容、支持或包庇任何不當行為。一旦有相關不當行為發生並經查證屬實，本公司將採取嚴格措施，絕不姑息。本公司將進一步加強內部員工的管理及相關教育，提升同仁法律及道德觀念，營造更安全與尊重的工作環境。」