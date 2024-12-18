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季中NBA冠軍盃冠軍戰在今進行，由東區第5的密爾瓦基公鹿，交手西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，公鹿靠著「字母哥」Giannis Antetokounmpo豪取26分、19籃板、10助攻，以及Damian Lillard攻下23分、4籃板、4助攻，加上團隊優異的防守，終場以97:81勇奪冠軍，其中拿下大三元的「字母哥」則是收下冠軍戰MVP。雷霆本場輸球可說是跌破眾人眼鏡，其中大量時間啟用5小陣容，減少中鋒Isaiah Hartenstein 上場時間是落敗主因，因為讓Antetokounmpo在禁區予取予求，儘管使用3人包夾仍無法擋住字母哥，讓Antetokounmpo抓下的19個籃板，其中4個為進攻籃板。雖然上半場雷霆僅以50:51落後，但本場進攻火力不佳也是落敗主因，本場大量使用五小陣容的雷霆，上半場團隊三分出手17投僅1中，下半場更是13投3中，便在第三節被公鹿打出26:14的攻勢，末節更是也僅拿17分，終場就以81:97不敵公鹿痛失冠軍。本場「字母哥」無論在進攻還是防守端都統治球場，全場出戰37分鐘，19投10中，罰球11投6中，拿下26分、19籃板、10助攻的大三元表現，全場正負值為+14，僅次於Lillard的+15。