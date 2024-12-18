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日本2大車企本田（Honda Motor）和日產（Nissan Motor）傳出正在就兩家公司合併展開談判，未來還將考慮加入三菱汽車（Mitsubishi Motor），這3家日本車企若合併將成為全球汽車業第3大集團，僅次於豐田（Toyota）和福斯（Ｖolkswagen）。對此，本田社長三部敏宏今（18）日早接受採訪時回應稱，「探討中，也在磋商其他可能性，但尚未有所決定」。《日經亞洲》、《共同社》、《產經新聞》等日本媒體陸續披露，本田和日產擬朝著經營合併啟動磋商，探討成立持股公司，共享車輛開發技術等經營資源，提升競爭力。《日經亞洲》報導指出，本田和日産從3月就開始探討合作事宜，8月開展全面業務合作，雙方就車載軟體及零部件的通用化等進行了協商。三菱汽車也表明了加入本田和日産聯盟的意向，如果3家企業統合，銷量將超過800萬輛，成為全球第3大汽車製造商。美國特斯拉（Tesla）和中國車企在電動車領域的崛起，威脅傳統車企的地位，許多車企面臨不得不的結構轉型。日産的困境就很明顯，在中國與美國的銷售均陷入苦戰，受經營低迷影響，日産11月宣佈將全球産能削減20％，啟動9000人規模的裁員，相當於精簡整體員工近1成人力，與本田的整合措施被視為重振旗鼓的當務之急。本田社長三部敏宏今早面對媒體詢問時表示，「包括合作在內目前正展開探討，也在磋商其他可能性，但尚未有所決定。如果有決定下來的事項，會發布消息」。而本田、日產、三菱也發布正式聲明稿，口徑與三部敏宏說法一致，表示正在探索未來合作的各種可能性，設法充分結合彼此的優勢，不過尚未有已經決定的事實。