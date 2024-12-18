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讀賣巨人今年休賽季不斷補強，先簽下央聯救援王洋投Raidel Martinez後，對「神之子」田中將大伸出援手，昨又網羅軟銀鐵捕甲斐拓也，今天再與大谷翔平前天使隊友、外野手Trey Cabbage達成1年合約，要追求時隔13年的「日本一」的企圖明顯。現年27歲的Cabbage曾在2023年小聯盟3A賽季繳出30轟、89打點、打擊率0.306，還有32次盜壘的優異成績單，並首度升上大聯盟，與當時還效力天使的大谷翔平當隊友。今年在小聯盟3A出賽13場，有13轟、43分打點、打擊率0.243、22次盜壘。去年爭冠失利的巨人休季大動作頻頻，目送央聯MVP、35歲強投菅野智之赴美後補強不斷，第一發重磅消息就是以2年1600萬美元簽下中日龍守護神、古巴火球男Martinez，將和陣中終結者大勢組成最堅強的最後一道防線。而向36歲的田中將大伸出援手，巨人監督阿部慎之助表示，他能成為投手群的精神支柱，用豐富的實戰經驗領軍，儘管近年這位神之子因傷表現大不如前，今年只在一軍出賽1場，到了巨人可能會是5、6號先發，但距離日美通賽200勝里程碑只差3勝，還是有機會。東京讀賣巨人於1934年成立，是日本職棒現存歷史最悠久的球隊，曾創下9連霸紀錄，以及22次「日本大賽冠軍」是日職奪冠最多次球隊，但上一次登上「日本一」已經是2009年，今年拚到央聯例行賽冠軍，但在季後高潮系列賽敗給橫濱DeNA海灣之星無緣進軍日本大賽。