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農曆春節即將到來，漁業署精選各漁會特色，推出3款年節禮盒，漁業署也估，依照往年經驗，年節因為需求大增，價格漲幅約1成，今年漁獲豐盛供應無虞，預計可以維持平穩價錢。漁業署為滿足民眾年節料理及過年送禮的需求，邀請各漁會共同向消費者推薦優質國產水產品，精選各地漁會特色產品，對應不同消費族群，推出年節1500元的冷凍海鮮禮盒、399元的海饗吃零嘴箱及999元的銀髮樂齡禮盒等三種組合，上架「買魚去」平臺販售，同時平臺還設有年節乾貨專區。農業部次長黃昭欽表示，今年年節水產品需求量應該會特別大，各地區漁會回報漁獲量非常好，應該可以維持平穩價錢。漁業署副署長陳建佑指出，過去經驗因為年節需求大增，大約會漲幅1成，今年漁獲豐盛供應無虞，黃金鯧價格少了一點，其他魚價有漲有跌，吳郭魚有一些漲幅，蝦子維持跟去年同期差不多。根據漁業署統計，目前魚市場整體行情較去年同期跌幅0.3%，漲幅最高的吳郭魚18.1%，其次是午仔魚3.8%、石斑魚類3.7%，跌幅最多的則為黃蠟鰺13.3%，其次為白蝦10.6%、虱目魚9.2%。漁業署表示，水產品易受氣候及國外市場價格連動影響，偶有季節性價格波動。農曆春節前因消費者送禮、圍爐及祭祀等用魚需求殷切，帶動整體市場行情，經查13處批發市場113年12月平均價格102.4元/公斤,較112年12月同期略跌0.3%，越接近年節，應景水產品預計漲幅1到2成。漁業署強調，部分水產品雖有季節價格波動，惟替代性高，且現值各式國產魚貨盛產期，水產品供應無虞。