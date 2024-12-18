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中華職棒今年總冠軍球隊中信兄弟季後面臨留人壓力，根據稍早媒體報導的消息，中信球團在回應時表示，「子豪是中信兄弟相當看重的球員，理解子豪經紀團隊不希望競價的想法，在合理條件範圍內，亦持續提出有保障且具競爭力的合約條件，也希望未來能繼續保持積極的溝通，共同尋求最佳的結果。」根據報導，該隊已開出「超過」6年合約積極留人。根據稍早媒體報導的消息，中信兄弟在合約上已經落後，味全和台鋼兩隊開出超過6年的合約。兄弟球團對此回應指出，「球隊首次即開出6年合約，接近市場的合約價值，並主動提出有利球員之彈性選擇權，爭取陳子豪留隊。」根據目前情況，也已開出超過6年的合約積極留人。陳子豪經紀公司先前也指出，陳子豪最主要考量並非月薪多寡，除了合約條件外，留隊意願或許將成為最終考量因素。至於大家討論的給薪公式，據了解中信球團在自由球員合約上並非使用原有的調薪方式，周思齊和張志豪的自由球員合約皆是如此。29歲的陳子豪今年出賽87場比賽，繳出2成76打擊率，敲出17轟，是生涯次高紀錄，長打率5成15，上壘率3成55都是聯盟頂級數字。加上今年是市場大年，此前樂天桃猿重砲手朱育賢已經簽下一紙相當不錯的合約，陳應該也有機會爭取漂亮的數字。今年陳子豪只有60萬月薪，隨著本季打出好表現，他有機會月均薪80萬以上合約，此前已有2隊開出的5年以上合約，他甚至有機會拿到史上首次6年複數年合約，6年實拿總額超過6000萬。