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《鏡週刊》昨日揭露民眾黨主席柯文哲在2020年就有20億元「屯田計劃」，並開設眾城公司海撈20億，黃國昌對此痛批是媒體污衊，更砲轟「是在配合北署羅織罪名嗎？」對此前幕僚柯昱安表示，自己至少不是第一次聽到「屯田計畫」，更曝黨營事業早就是板上釘釘，無論如何勸阻都沒有用，理由就是藍的有黨產、綠的有國營事業，「而他什麼都沒有，卻什麼都想要」。柯昱安坦言，自己已經不是第一次聽到「屯田計畫」這四個字了。黨營事業早就是柯文哲板上釘釘的事，無論如何勸阻都沒有用，理由就是藍的有黨產、綠的有國營事業，而他什麼都沒有，卻什麼都想要，而沒聽過的事，是原來投注在這個計劃中、這麼多金額的進出往來，有可能是跟威京集團有強烈關聯。柯昱安說，上週在《震傳媒》訪問大媽，她提到了一份被冒用人頭的「計畫書」，應該就是週刊披露的眾城公司吧。而成立政黨當然花錢，籌錢也是一個痛苦的過程，有創業過的人都很清楚。問題是有沒有花在刀口上，有沒有「找對人花錢」，如果身邊圍繞的都是那種名氣大、牌子老、薪資貴，拿了上千萬卻連一份可用的白皮書都生不出來，那錢自然是永遠都不夠花。最後柯昱安也奉勸黃國昌，這黨現在群龍無首、紀律不彰，如同先前說過的，只要加入了，要扛的事情絕對比想像中更多，若一天不扛起責任領導這個黨，未來在立法院蓋錯章的事情還是會不斷地發生，「願神保佑你」。