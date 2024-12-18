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▲萬那杜7.3強震主要是「澳洲板塊隱沒到太平洋板塊下方」，並發生在板塊隱沒帶（藍線）的區域。（圖／郭鎧紋提供）

▲2024年全球規模7以上地震共有10起，1990至2023年，每年全球規模7以上地震平均有15.147個。（圖／郭鎧紋提供）

▲2024年全球規模7以上地震相較於平均值明顯偏少，2025年如何發展值得關注。（圖／郭鎧紋提供）

太平洋西南部島國萬那杜（Vanuatu）昨（17）日發生地震矩規模7.3的大地震，一度發布海嘯警報，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，萬那杜地震的強度在測量上，「比台灣921還弱，和今年花蓮強震差不多」，不過地震深度較深，較需注意的是，全球已1200多天沒發生規模8以上地震，加太平洋板可能會開始活躍，2025年需特別關注地震狀態。郭鎧紋解釋，萬那杜7.3強震的發生原因，主要是「澳洲板塊隱沒到太平洋板塊下方」，萬那杜周圍的太平洋板塊呈「碗狀」，碗內細分為3個小板塊，而本次7.3強震就是發生在最左邊小板塊的隱沒帶上。郭鎧紋說明，2024年截至12月17日，全球規模7以上地震發生10個，包括花蓮0403的7.2強震，但1990至2023年，每年全球規模7以上地震平均有15.147個，顯示2024年整體大地震數量偏少，且資料顯示，今年規模7以上地震，很多集中在日本、台灣等菲律賓海板塊的周邊。此外，近2年全球地震狀況不算特別活躍，以規模8的地震來看，前一次出現已經是2021年8月12日，在南大西洋上的南三明治群島出現8.1地震，至今已相隔1200多天，而1900年至今，全球共出現98起規模8以上地震，平均間隔為450天左右。郭鎧紋指出，近期學者們將開始關注「太平洋板塊」的狀況，觀察太平洋板塊是否有明顯往西北活動，重點區域包括阿留申島弧、千島群島、日本海溝、澳洲和太平洋板塊邊界等，若真的出現地震頻繁的情況，規模8以上的地震可能隨之而來。