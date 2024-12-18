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2024台北上海雙城論壇於昨（17）日正式登場，會中釋出重大利多，其中包括上海副市長華源承諾將恢復上海陸客團來台灣旅遊，為兩岸觀光迎來曙光，加上農曆春節、寒假旺季來臨，激勵觀光類股今（18）日持續飆漲，其中，燦星旅、富野亮燈漲停，夏都、山富、六福等6檔股價同步噴高。美股17日四大指數全收黑，台北股市今日開高震盪，盤中漲逾百點，力守2萬3000點整數大關，電機機械、電子零組件、光電、觀光、綠能等族群表現亮眼。權值王台積電於平盤附近遊走，午盤上漲10元至10.85元位置；其他電子股如鴻海上漲1%以上，廣達微漲0.1%，聯發科於平盤上下震盪。觀光旅遊股吸金力道強勁，燦星旅連續兩日飆上漲停板，富野同樣於今日早盤亮燈漲停，夏都、山富盤中漲停後大開，午盤上漲2至5%，雲品、寒舍、晶華、六福勁揚1至4%。