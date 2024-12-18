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▲日籍強打鈴木誠也打擊成績逐年上升，吸引各隊目光。（圖／美聯社／達志影像）

▲前國聯MVP Cody Bellinger被小熊送往洋基。（圖／美聯社／達志影像）

隨著自由市場大咖陸續確定下家，各隊展開補強B計畫，交易市場熱度預期會一路延續到春訓前。稍早外媒《SBNATION》記者John Stolnis就點評春訓前最有可能被交易的10大球星，以下就來看看這波搶人大戰中，有哪些球星最有可能成為主角呢？隨著把27歲年輕主砲Kyle Tucker賣到小熊，象徵太空人陣中年輕戰力已不是非賣品，只要包裹有足夠吸引力，這些年輕有實績的新血隨時會被擺上交易桌，先發輪值中賣相最好的左投手Valdez同樣如此。Valdez近三年來都進入賽揚獎票選名單中，排名分別是7、5、9，顯見其穩定發揮，上季Valdez甚至投出生涯年表現，整季先發28場拿下15勝7敗，防禦率2.91成績，加上本季結束後即將面臨換約，太空人或許可以用Garrett Crochet交易案做為參考。跟Valdez情境相似，Helsley同樣也為到期約，重建期的紅雀很有可能出售當家終結者，上季Helsley整季健康出賽，為紅雀出賽62場，拿到全聯盟最多49次救援成功，防禦率僅2.04，綜合他過去3年累積167.2局防禦率僅1.83穩定發揮，以及剛步入而立的當打之年，可以參考洋基前日與釀酒人交易來終結者Devin Williams的要價。交易得到Tucker後，小熊外野空間勢必受到擠壓，鈴木誠也因而有機會被送走。這位日本重砲上季雖司職指定打擊，但他賽季中表達過上場守備意願。來到美國3年期間，鈴木誠也逐步提升打擊成績，上季在585個打席中，擊出21發全壘打、73分打點都創下生涯最佳，OPS連兩季突破0.8，儘管守備評價略低於聯盟平均，但優秀的打擊成績，足以讓各隊爭奪這位30歲日本強打加入。現年32歲的Castillo過去幾季成長為水手王牌，上季先發出賽30場，繳出11勝12敗、防禦率3.64與WHIP 1.17成績，生涯3度入選明星賽，儘管非巨投等級，但身手絕對可以撐起前段輪值2、3號先發，目前剩餘3年7,300萬美元（約合新台幣23億）合約亦可接受，是各隊補強中前段輪值的絕佳選擇。外媒文章發表後不久，Bellinger就確定被交易至洋基，洋基付出代價僅為30歲投手Cody Poteet，就從小熊換到前國聯MVP Bellinger以及500萬美元現金，主因是小熊為下季成功續約Tucker，提前騰出薪資空間，並改善擁擠外野陣容。Bellinger去年球季拿到國聯東山再起獎，本季則為小熊出賽130場，繳出137支安打、18轟與78分打點成績單。Pressly已經在太空人待超過6個球季，屆滿36歲的他上季已有退化趨勢，開季後不久便暫離終結者之位，但考量後援投手職業生涯較長，這位老將依舊是穩定牛棚戰力，認為Helsley要價太高無法競逐的球隊，不妨考慮把目標轉放Pressly身上。Donovan是紅雀近3年的核心打者，上季153場出賽累積17轟、73分打點，以及34支二壘安打，可謂是紅雀養成的典型打者。Donovan熱門原因在於價碼低廉，本季薪資僅為400萬美元，後續還有3年控制期，因此很難想像紅雀會輕易出清，考量紅雀陣中還有另一位打者Lars Nootbaar也為相同情況，不排除兩人間將有一位在春訓前被送走。Lowe近幾年穩定發揮，已經證明他值得擁有高於1050萬美元的價碼，尤其考量守位價值(二壘手)，他打出的成績應該獲得更多肯定，本季21轟、58分打點、OPS+為121依舊出色，7年生涯OPS+從未低於聯盟平均，想要補強內輪值火力的球隊，肯定都需要Lowe加入。沒錯，這是紅雀隊第三次出現在這份榜單中，一代名將Arenado同樣可能在春訓前被送走，尤其考量到近2季Arenado成績明顯下滑，以及下季將滿34歲年紀，儘管有10座金手套與風光實績背書，但如今看來相較高昂合約，會是紅雀要送走他的最大難處。上季百廢待舉的白襪陣中，Robert原先就被評估是交易價值最高打者，前年球季打出38轟、80分打點並入選明星賽的頂級成績，可惜直到本季結束，白襪都未成功出售，加上Robert成績退步，賣相也受到影響，但2023年爆發表現，依舊會吸引不少球隊目光，期望趁低點買進。