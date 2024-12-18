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▲萬那杜位於澳大利亞東北方的太平洋上，人口為31萬3千人。（圖／翻攝FB@Vanuatu Tourism Office）

太平洋小島國萬那杜（Vanuatu）昨（17）日上午遭遇歷史級別7.3強震侵襲，震央位於首都維拉港（Port Vila）僅30公里遠處外海，當地災情相當慘重，除了大量建築倒塌，空拍畫面更目睹當地山體大量崩塌、豪宅泳池也因強震晃出驚人巨浪。萬那杜位於澳大利亞東北方的太平洋上，陸地僅面積12,189平方公里，但海洋專屬經濟區面積高達68萬平方公里，以82個島嶼組成，人口為31萬3千人。島上居民主要信奉長老教會、聖公會、羅馬天主教等西方教派，平時島上流通貨幣為萬那杜幣(Vatu)，約121元兌一美元。過去中華民國與萬那杜共和國曾在2004年短暫成為邦交國4個月，但隨後就在同年斷交，目前對萬那杜的相關事務由駐斐濟臺北商務辦事處兼轄。