我是廣告 請繼續往下閱讀

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）正進行試點計畫，讓部分門市店員工安裝隨身攝影機，以減少入店行竊的狀況發生，並讓顧客與店員發生衝突時有所顧忌。不過，有員工質疑隨身攝影機是否真的能達到降低竊盜與促進衝突降溫的效果，畢竟店內就有安裝攝影機了。綜合外媒報導，目前美國已有部分沃爾瑪門市店，在入口處設有標誌，提醒消費者「店員使用隨身攜帶的攝影機」。沃爾瑪表示，「不談論安全措施的具體細節」，但強調公司一直在關注零售業的新技術應用和各類創新，「我們正在進行試點測試，將在做出任何長期決策之前先評估效果」。根據沃爾瑪員工透露的內部文件，沃爾瑪將配戴隨身攝影機描述為「提供優質客戶服務，同時創造更安全的環境」。隨身攝影機通常被宣傳為防止入店行竊的一種方式，但沃爾瑪也強調隨身攝影機能夠在保護員工安全方面發揮效力。然而，目前尚不清楚隨身攝影機是否真的有助於緩和衝突。全美零售、批發和百貨公司聯盟主席艾佩爾包姆（Stuart Appelbaum）認為，隨身攝影機用途更偏向於監視和阻止盜竊，而不是讓員工更安全。沃爾瑪和亞馬遜（AMZN-US）員工組織 「United for Respect」的聯合執行董事奧古斯丁（Bianca Agustin）表示，攝影機無法取代適當的員工訓練，已要求沃爾瑪為其員工提供更多培訓。奧古斯丁直言，「有人聲稱隨身攝影機有助促進衝突降溫，我們認為這不是真的」。奧古斯丁說隨身攝影機或許有時能起到威懾效果，但也可能因此激怒消費者，何況店內本來就有安裝攝影機了。一位在零售業工作了大約10年的員工透露，受到暴力威脅是工作中的常態，他不確定隨身攝影機是否會阻止這種情況發生，「當他們想要動手打人時，他們沒有在理性思考，即使相機對著他們，此刻恐怕他們也不會在意」。