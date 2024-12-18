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陸軍與憲兵將從明（2025）年度起，分5個年度總計編列81億元總預算，分別採購步槍、雷射模組及其他附屬套件。不過，傳出T112步槍附屬配件招標傳出侵權疑慮，國民黨立委徐巧芯今（18）日提案動凍結200萬元，經說明後始動支。立法院外交及國防委員會今、明兩日審查國防部明年度預算。民進黨立委陳冠廷原提案凍結國軍「重要防護智慧型警監系統建置案」（第二階段）22億5,368萬元預算。中科院長李世強說明指出，智慧型警監一開始有「紅色供應鏈」問題，後來得標廠商又有陸資問題，之後又有各軍種施工、興安專案施工延宕問題。陳冠廷表示，監視器至今已經壞1000多次，這個一定要檢討。李世強回應說，今年開始所有鏡頭交機的時候要做30秒的浸水測試以上，才算合格，今年許多重要風災報修比去年增加33%，但都在保固範圍內，盡全力維護系統正常。召委王定宇宣布凍結200萬後，使得動支。徐巧芯提案凍結T112步槍預算，她希望確認國軍與國軍步槍瞄準配件數量要一致，另外要求軍備局回答以色列公司寄出的存證信函，稱T112步槍專利有問題，裝彈器規格、藍圖涉嫌抄襲，希望能夠說明。原本徐巧芯提案凍結13.7億元，徐巧芯指出，降下來只凍結200萬元，經說明後始動支。王定宇宣布凍結200萬，使得動支。國防部11月19日發布新聞稿表示，自動裝彈器係屬T112步槍附屬零件，國軍依權責由軍備局第205廠辦理採購招標作業，招標文件規格依以色列Maglula公司產品或同等品為標的，惟部分參標廠商所提供樣品，遭原廠來函告知未獲該公司授權，為避免造成後續侵權疑慮及履約爭議，已依法辦理廢標。