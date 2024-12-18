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一名台灣男性近日前往日本岐阜縣高山市攀登飛驒山脈的槍岳，但未照原定時間下山且失去聯繫，目前日本警方目前日本警方認為該名男子有可能已經遇險，正持續搜索當中。根據《岐阜新聞》等日媒報導，據高山警察署表示，該名男子於11月26日抵達日本，並且在27日時向家人告知「明天要去槍岳登山」。但男子原訂在本月9日下山，卻遲遲無法取得聯繫，其居住在日本的友人9日向長野縣警方進行通報。據失聯男性所提出的登山申請，目標是攀登日本第五高峰、標高為3180公尺的槍岳，他的行程計畫於11月28日從新穗高溫泉地區入山，途中經過槍平小屋、槍岳山莊、南岳、槍岳，最終回到新穗高溫泉地區。這名男子身高165公分，體型偏瘦，留著短髮，身穿紅色夾克和黑色長褲。岐阜縣警方出動直升機，與山岳救援隊於12月10日清晨展開搜救行動，但至今尚未發現該男子的蹤跡。警方計劃於18日清晨繼續搜救工作。飛驒山脈橫跨富山縣、岐阜縣、長野縣、新潟縣，又稱北阿爾卑斯。槍岳位於飛驒山脈南部，有「日本的馬特洪峰」之稱，入選日本百名山，十分受到登山愛好者的青睞。