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▲貓咪是大多數現代人家中的必備成員。（圖／讀者提供）

▲家中貓咪不出門也需要植入晶片，這樣不慎走失也能提高找回機率哦。（圖／取自Pixabay）

家裡有貓皇的奴才們注意了！農業部近期宣布，寵物晶片登記的公告內容已經修正，從明（2025）年1月1日元旦起，家貓也納入必須辦理登記的寵物，新政策上路後，飼主也將獲得1年緩衝期，但若這期間都沒讓愛貓植入晶片，則最高可依規定開罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。農業部昨（17）日宣布，在16日修正公告「指定為應辦理登記之寵物」，從2025年元旦起將貓納入應辦理登記之寵物，也就是家中貓咪也需要植入晶片，且給予貓飼主1年緩衝期。若2026年元旦後，飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，則違反本法第19條第3項規定，依本法第31條第1項第8款規定「飼主違反中央主管機關依第十九條第三項所定辦法中有關辦理寵物之出生、取得、轉讓、遺失或死亡登記期限之規定」，處以新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰，並限期改善，若屆期未改善者，得按次處罰。事實上，台灣這幾年來家貓數量暴增44萬隻，農業部在５月底公布112年（2023年）全國家犬、家貓飼養數量的電訪調查推估結果，全國推估家犬數為1,480,637隻，相較兩年前多了24萬5419隻；家貓部分，則是1,311,449隻，比起兩年前的87萬8百多隻，直接暴增44萬隻，增加幅度達50%。或許有些貓奴會疑惑，自己家裡的貓皇又從不出門，為何要植入晶片？對此，農業部也解釋，若家貓不慎走失，有先植入晶片並辦理寵物登記者，經拾獲掃描晶片即可馬上通知飼主領回，將可提高走失貓隻尋回機會。