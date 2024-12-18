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▲江蕙（右）之前在周杰倫的大巨蛋演唱會擔任嘉賓，演唱實力仍舊受到觀眾的讚嘆。（圖／杰威爾提供）

▲江蕙復出開唱再造熱烈話題，歌迷也會擔心她的身體是否能夠負荷20場的演出。（圖／台北市觀傳局提供）





台灣樂壇天后江蕙自揭露之前抗癌封麥、在健康狀況好轉後於國慶晚會重回舞台，還在周杰倫大巨蛋演唱會擔任嘉賓後，就被各方期待會有復出開演唱會的計畫，今（18日）果然宣告明年7、8月分別在高雄巨蛋與台北小巨蛋演出，而且加起來共開20場，全部實名制抽籤售票，網友直呼：「超狂！」也好奇她身體是否能負荷？不過死忠歌迷同時也喊話：「嫌她封麥又回來唱的人，千萬別來登記、佔抽票的名額。」江蕙9年前宣告封麥、引退，當時外界並不知道是她的健康有狀況，有的歌迷高價搶下紀念商品，覺得她9年後身體調養好、又決定回到舞台上，有受騙的感覺，也有網路酸民拿她「封麥又復出」來消遣，就算她今天宣告明年演唱會的計畫，還是有人在社群網站拿當年的封麥來質疑，因此歌迷也不開心了，直接對這些人喊話，要他們就不要來參加登記、抽籤，把名額讓給真正想聽江蕙演唱的人。也有的網友把注意力放在「一開20場」上，尤其台北小巨蛋的12場，幾乎佔據整個8月的檔期，實在太狂，卻也有人擔心以她的身體狀況能不能負荷那麼多的場次，網友嘆道：「好誇張，唱完會累死吧？」大家認為她都能夠採實名制抽籤來售票，周杰倫的演唱會也不應該做不到，而且20場開出來，盡可能讓想看的觀眾都看到，而不是讓用手段搶票的黃牛圖利，是很不錯的做法。封麥9年後江蕙終於要復出，並且在告別演唱會的10年後一次開20場，不管外界看法如何，她都再一次在台灣樂壇寫下令人驚嘆的紀錄。高雄巨蛋場2025/7/11（五） 19:302025/7/12（六） 19:302025/7/15（二） 19:302025/7/18（五） 19:302025/7/19（六） 19:302025/7/22（二） 19:302025/7/25（五） 19:302025/7/26（六） 19:30台北小巨蛋場2025/8/08（五） 19:302025/8/09（六） 19:302025/8/12（二） 19:302025/8/15（五） 19:302025/8/16（六） 19:302025/8/19（二） 19:302025/8/22（五） 19:302025/8/23（六） 19:302025/8/26（二） 19:302025/8/29（五） 19:302025/8/30（六） 19:302025/9/01（一） 19:30演唱會票價：NT6800/5880/4880/3880/2880/1880/800本活動將採用「會員實名制抽籤售票」，流程將分為「第一次登記抽籤」、「第二次抽籤」共二階段。第一次登記抽籤開放登記：2025/1/2（四）下午15:30登記截止：2025/1/4（六）晚上23:59公布中籤名單：2025/1/7（二）中午12:00（同時開放繳費）繳費截止：2025/1/9（四）中午12:00第二次抽籤第一次未中籤者，即為第二次抽籤參與者，無須再登記。公布中籤名單：2025/1/13（一）中午12:00（同時開放繳費）繳費截止：2025/1/15（三）中午12:00