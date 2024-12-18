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▲該家拉麵店的Google評論，也有約10人在上面留言，表示都是在16日晚間用餐後拉肚子。（圖／翻攝Google評論）

▲衛生局表示已介入調查，並責令業者徹底清消並停業一日。（圖／衛生局提供）

高雄一家知名拉麵店傳出疑似食物中毒。屏東一名大學生在前（16）日晚餐時段，前往高雄知名拉麵店用餐，吃完後竟「狂拉7次」隔天趕緊就醫，事後他在拉麵店的Google評論上發現，同晚去用餐的其他顧客竟有約10人也出現腹瀉的症狀，並在店家評論版上留言給業者，是否為集體食物中毒，目前高市衛生局正調查釐清，並責令業者徹底清消並停業一日。高雄知名拉麵店傳出疑似集體食物中毒案！1名屏東大學的學生在Dcard上表示，一直以來都覺得高雄某知名拉麵店很好吃，16日晚間他再度前往用餐，當下沒有覺得味道有任何異常，餐後他也沒再吃任何東西，結果凌晨卻胃痛醒拉肚子，而且狂拉7次，隔天趕緊就醫。屏東一名大學生吃完高雄知名拉麵店之後多次腹瀉，之後正巧上網看拉麵店的Google評論，竟然有約10人在上面留言，紛紛表示都是在16日晚間用餐後腹瀉、跑廁所拉到快虛脫，盼店家能重視衛生問題。針對此案，是否有集體食物中毒的情形，目前高雄市衛生局已經介入調查。高雄市衛生局表示，於12月16日及17日分別接獲醫院通報1名及2名民眾於1999反映，於12月15日及12月16晚餐用餐後不適。衛生局已派員前往稽查，依食品良好衛生規範準則前往該查察，業者已投保產品責任險，針對未建立溫度紀錄表、員工無體檢、無洗手掛圖等缺失責令業者於113年12月19日前改善完竣缺失。另為避免風險擴大衛生局依食安法第8條暨15條及同法41條規定，責令業者徹底清消停業1日，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。抽驗環境檢體3件、預計廚工及患者人體檢體檢驗6人，檢驗結果依法辦理。