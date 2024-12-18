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資深媒體人黃智賢上週末發文痛批民眾黨主席柯文哲霸凌公務員，竟還發動反霸凌遊行，令人不齒，豈料後來粉專就消失了。她昨宣布新粉專成立，第一篇發文就預言柯文哲會「坐穿牢底」，而那些幫柯文哲騙老百姓的人已經開始下車，「但是他們不會道歉」。黃智賢昨在新成立的粉專「黃智賢星球」發文指出，臉書把她原先的粉專「黃智賢世界」給封了，只好重新開始經營，「真辛苦」。不過，人活著就要努力，所以也不辛苦。黃智賢並預言，柯文哲將會「坐穿牢底」，她10年前就不斷告訴大家，「柯文哲是個政治騙子」，現在一切都會水落石出。她並直指幫忙柯文哲欺騙百姓的人，現在已經開始下車，但他們不會道歉。黃智賢原先的粉專在上週末發文質疑，柯文哲8年台北市長，「是怎樣踐踏羞辱公務員，逼迫公務員的？」並批評柯文哲的作風連帶使他帶進市府的「阿貓阿狗」權勢熏天，連不分區立委黃國昌也是四處耀武揚威。但後來粉專就原地消失，直到昨天才另闢新粉專。