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美國道瓊工業指數於12月17日收跌267點，跌幅達0.6%，連續9個交易日下挫，創下自1978年以來最長連跌紀錄。然而外媒指出，這一現象並未引發市場恐慌，投資人情緒仍然穩定，這主要歸因於幾項因素，包含道瓊指數的結構特性、其他主要指數的穩定表現，以及市場對經濟基本面的樂觀預期等。道瓊指數近日罕見地連續九個交易日下跌，創下自1978年以來的最長跌勢紀錄，不過美國商業新聞媒體《CNBC》、《Market Watch》分析指出，儘管如此，標普500指數與那斯達克指數年內累計漲幅仍接近27%，顯示市場對整體經濟的樂觀情緒未受顯著影響。報導提到，道瓊工業指數主要由30家大型企業組成，權重集中在醫療保健、工業和其他傳統藍籌股，而近期跌勢的主要因素為聯合健康集團（UnitedHealthcare Group）執行長湯普森（Brian Thompson）不幸遭槍殺，該公司股價本月已下挫18%。此外，當選總統川普（Donald Trump）近日承諾打擊藥品產業中間商，也對該公司造成不利影響。同時，投資者逐漸將資金轉向科技股，撤離傳統的工業和消費類股，導致道瓊成分股壓力加劇。不過報告也認為，美股投資者仍對美國經濟基本面的信心依然強勁，由於近期美國通膨數據顯示物價漲幅放緩，令市場對聯準會升息周期接近尾聲抱有期待，這種對政策轉向的樂觀預期使投資者對短期波動的容忍度提高。同時，許多機構報告指出，美國經濟雖面臨挑戰，但仍具韌性。例如，摩根大通分析指出，聯準會可能在2024年採取更鴿派的政策立場，為股市提供支撐。企業盈利增長的穩定性也成為減少市場恐慌的重要因素。另一方面，資金流向也解釋了為何美股整體不受道瓊連跌的拖累。近期資金明顯偏向成長性更高的科技股和新興板塊，這使得道瓊指數的下跌更像是投資組合調整的結果，而非市場避險情緒升溫。科技公司在人工智慧和其他創新領域的進展持續吸引資金流入，納斯達克指數的良好表現便是例證。儘管道瓊連跌創下紀錄，專家認為目前市場不存在系統性風險，投資者應聚焦於經濟數據與企業基本面，而非單一指數的短期波動。美股的穩定表現顯示市場對未來政策和經濟前景仍保持樂觀，這也為全球金融市場注入了一劑強心針。