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阿里山火車日前因有旅行社帶團走森林鐵軌，女性遊客遭列車擦撞受傷事故，引發外界討論。對此，交通部觀光署今（18）日表示，會針對旅行社及導遊開罰，目前討論會朝最高金額方向開罰，分別是5萬元及1.5萬元。阿里山火車日前行經25公里300公尺處，有遊客違規進入軌道區，雖然列車沿途鳴笛示警，但有一名女性遊客在列車經過時發生擦撞事故，造成該名女性遊客的左腳受傷。列車立即緊急停車後，由列車長協助包紮，列車退行到樟腦寮車站，將傷患送至樟腦寮平交道，等待救護車送醫救治。此次事件影響到62位旅客，列車因此延誤了60分鐘。立法院交通委員會今日邀請交通部部長陳世凱、交通部觀光署署長周永暉及桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫就「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」進行專題報告，並備質詢。有立委問及阿里山火車事故，交通部長陳世凱指出，旅行社沒有注意到旅客安全，一定會開罰旅行社，帶團的現場人員也會開罰。交通部觀光署長周永暉補充表示，已與林業署交換意見，會依照鐵路法開罰，觀光署也會針對旅行社、帶團人員開罰，後續會加強宣導。至於開罰金額，旅行社擬重罰5萬元、帶團人員重罰1.5萬元。