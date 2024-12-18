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▲麻疹症狀一次看，如有不適狀況需要立即就醫。（圖／疾管署）

▲ 麻疹疫情升溫，施打疫苗會是有效的保護方式。（圖／美聯社／達志影像）

台北爆發麻疹群聚傳染！疾管署今（18）日公布新增4名麻疹確定病例，包括3例國內感染及1例境外移入，為先前40多歲中部男性自越南探親境外返台後，就醫時接觸的陪病家屬、護理人員、清潔人員，另有1名同班機旅客也確診，初步研判為同起群聚事件，截至目前共計5人確診。衛生單位目前已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至2025年1月5日。麻疹為高傳染性疾病，每1例感染病例能傳播給周圍的其他20個人，出疹前後4天均具傳染力，傳染途徑、如何預防一次了解。根據疾管署統計，今年累計19例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，10例為國內感染病例(含4起群聚)，另9例為境外移入病例，其中3例為航空器感染、其餘感染國家分別為越南2例、馬來西亞2例、泰國及柬埔寨各1例。今年國內感染及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0-2例，均為五年同期最高。疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，若發現麻疹疑似個案，應儘速通報。麻疹是由感染麻疹病毒（Measles virus）引起的急性呼吸道傳染病，為高度傳染性疾病。麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。臨床上少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。潛伏期自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力。如果沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，而可能被感染。即使病人已離開，該空間在2個小時內都可能還存有麻疹病毒，如果沒有麻疹免疫力的人進入這個空間，就有可能感染。得過麻疹的人，具有終身免疫力。不曾得過麻疹或不曾接種麻疹疫苗的人，都可能感染麻疹。「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗者可產生抗體。但研究顯示，1981年以後出生的成人，幼時接種疫苗所產生的抗體，有可能已隨時間而衰退，致使保護力降低。接種MMR疫苗為最有效的預防方式，政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。此外，避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。一般民眾赴流行地區前可先至旅遊醫學門診評估接種需求。應儘量避免出入人潮擁擠之公共場所，擔心被感染的易感族群可戴口罩，並勤洗手，避免以手碰觸口鼻等黏膜處。麻疹無特效藥，主要為症狀治療。Ｑ得過麻疹是否還需接種疫苗？ 得過一次麻疹後一般會終身免疫，但對於不確定病史的人，接種仍是最安全的選擇。ＱMMR疫苗有副作用嗎？ 輕微副作用包括發燒或局部紅腫，極少數人可能有過敏反應，但風險遠低於感染麻疹的危害。