台灣中油股份有限公司近日發出徵才資訊，結果出現兩個年薪破百萬的特殊職缺，包含HSE（環安）管理師以及法務管理師，不過仔細一看卻是要外派到非洲中部國家查德，立刻引發一票網友公認喊：「這真的是用命賺錢！」
中油公司在知名求職網開出2個外派職缺，一個是「法務管理師」，年薪240萬以上；另一個是「HSE（環安）管理師」，年薪開出150萬以上，兩個職缺都需要大學畢業學歷，並擁有3年以上的工作經歷，也有要求英文多益750分，福利待遇則有特休24天、包吃住。目前求職網站上年薪150萬的「HSE（環安）管理師」，應徵人數已顯示超過11至30人。
不過仔細一看，外派地點卻是位於中非的國家查德，目前該國在外交部公布的國外旅遊警示中，為紅色旅遊警示，即為呼籲民眾「不宜前往，宜儘速離境」。
這兩份工作曝光後，也立刻引爆大批網友議論，更好奇「有人會為了一年150萬賣命？」貼文曝光後，也出現一票網友驚呼「這是真的有生命危險的工作耶」、「太少了，至少兩倍比較合理」、「查德非常不穩定，但在油田工作倒是不用太擔心人身安危，進出吉普車也都有配保全護送」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過仔細一看，外派地點卻是位於中非的國家查德，目前該國在外交部公布的國外旅遊警示中，為紅色旅遊警示，即為呼籲民眾「不宜前往，宜儘速離境」。
這兩份工作曝光後，也立刻引爆大批網友議論，更好奇「有人會為了一年150萬賣命？」貼文曝光後，也出現一票網友驚呼「這是真的有生命危險的工作耶」、「太少了，至少兩倍比較合理」、「查德非常不穩定，但在油田工作倒是不用太擔心人身安危，進出吉普車也都有配保全護送」。