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▲《單身即地獄3》捧紅不少出演者，其中包含李官熙（左）、崔慧善（右）。（圖／李官熙IG）

韓國戀愛實境秀《單身即地獄》每次播出都會掀起一波熱潮，並捧紅不少素人，製作人金在元透露，這季將會是「史上最火熱」的一季，且從官方預告片中也可以看到出演者們火辣、精實的身材，還聽到他們說：「要不要我咬你」等話，讓觀眾超期待，第四季將在2025年1月14日於Netflix上播出。《單身即地獄》自2021年播出至今，每季都造成話題，第1季公開後韓國綜藝首次登上Netflix全球非英語類別「前十TV節目」中；第2季同樣也進入此榜單，累積觀看量高達6508萬小時；第3季則是連續登上31個國家前十名的榜首。此外，該節目還誕生許多明星，包含宋智雅、Dex、李官熙、崔慧善、尹廈情等。金在元向全球粉絲表達感謝：「很榮幸《單身即地獄》可以來到第四季，未來也將繼續努力，爭取成為韓國最長壽的戀愛綜藝，目標是做到第10季！」針對第4季，金在元透露，這季將會超越前3季，成為「史上最火熱的季節」，還特別指出天堂島的夜晚很精彩。金在元還稱讚這季參賽者勇敢又真誠，相信會帶給觀眾全新的體驗。韓國Netflix也釋出《單身即地獄》第四季的預告，雖然還沒有介紹這次的出演者，但是從預告中就看到他們性感、精實的身材，還聽到「剛想像了一下」、「為什麼這樣勾引我？」、「要不要我咬你」，等引人遐想的對話，第四季也將在2025年1月14日在Netflix上公開。播出時間：2025年1月14日（每週二更新）播出平台：Netflix總集數：尚未公開演員陣容：尚未公開