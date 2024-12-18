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▲沈玉琳（左）及利菁（右）針對林襄及林穎樂遭黃小柔指控搶位事件緩頰，沈玉琳表示「林襄一直是很禮貌的人。」利菁則認為前輩不要倚老賣老，後輩也切記要有禮貌。（圖／記者李致龍攝影）

▲孫生替林襄緩頰表示，「我覺得是誤會，她是一個很禮貌的人。」（圖／記者李致龍攝影）

藝人Vicky及黃小柔日前控訴「2流量女星」搭高鐵搶位不讓座，無禮行徑相當傻眼，引發外界揣測對象是啦啦隊女神林襄及林穎樂，導致兩人受到輿論抨擊，對此，今（18）日稍早黃小柔透過臉書與IG還原事件經過，證實爆料對象即是林襄及林穎樂，「句句屬實，絕無虛言。」而林襄主持搭檔沈玉琳及昔日情人孫生及「主持天后」利菁今（18）日出席節目開播記者會也談及此事，沈玉琳表示林襄一直是很禮貌的人，「事發隔一天她還哭了，感覺是蠻委屈的」，而孫生則認為林襄「不會做出這樣的事」，表示當中可能存在誤會，同時強調林襄十分尊重演藝圈倫理。由於稍早黃小柔單方面證實消息，聽聞此事的沈玉琳及孫生也一臉錯愕，昔日與林襄相處、相戀的孫生馬上被問到也當場反應過來，「襄是很尊重演藝圈倫理的人，我覺得是誤會，她是一個很禮貌的人，襄是不會做出這樣的事，周杰倫的事情，她也是馬上道歉，誤會啊，襄不是這種人。」而與其搭檔主持網路節目的沈玉琳，也描述起心目中的林襄，「林襄一直是很禮貌的人，對我都會讓位，來來來玉琳哥這位置給你」，透露對方都會主動禮讓位置給他，經歷風波這幾日，沈玉琳也曾親眼看到林襄忍不住落淚，「事發隔天我們錄影，她（林襄）講到哭啊，我也不好意思讓她在我懷裡哭，她應該是蠻委屈的」，他心疼地說。出道超過20年的資深前輩利菁，聽到這件事也表示無奈，雖不清楚事件發生經過等等，仍提出在演藝圈闖蕩該遵循的禮節不可少，呼籲較資深的前輩不要倚老賣老，而比較新的藝人「的確要有禮貌」，倘若沒做好前輩要點出來也並非壞事。事實上，Vicky及黃小柔爆料事件延燒數日，導致林襄及林穎樂持續受到言論抨擊，稍早黃小柔也嚴正回應，「首先我們確實不是坐高鐵（因為當下只想形容事件，而不是針對個人行為，所以沒有鉅細靡遺的叙述整個事件發生而造成大家誤會，在此跟大家道歉）」，並強調句句屬實、絕無虛言，一致對外聲明「再次感謝所有家人與朋友的關心，我們不會再做任何回應，也會留意以後在節目上分享故事的篩選，避免再次造成大家的困擾。」