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▲購買蛋糕想幫朋友慶生，家裡冰箱卻冰不下，或是訂製蛋糕沒時間跟賣家面交，也可以使用「寄物+」冷藏寄物服務。（示意圖／記者葉盛耀攝）

▲全家首創原店寄取服務，價目表最低只要20元。（圖／全家提供）

▲統一企業集團推出全新「uniopen」數位平台，提供消費者便捷一站式服務體驗。（圖／統一集團提供）

出門逛街不想提大包小包！要幫朋友慶生，家裡冰箱冰不下？全家推出全新服務「寄物+」，首創原店寄取服務，也就是可以將物品寄放在全家門市，不僅常溫商品，冷藏、冷凍也可以借放，以需要冰的手作甜點買賣為例，若是找不到時間取貨，或擔心快遞或宅配造成商品損壞，便可到鄰近「全家」店舖，使用「寄物+」冷藏寄物服務，雙方24小時都可寄取件，收費最低只要20元起。全家瞄準團購面交需求商機，全台4200間店舖變身最便利寄物平台，包裹原店寄取「寄物+」新服務正式上線，鎖定團購主、冷藏產品小賣家及有臨時寄物需求的消費者，主打「多溫層寄放、可代收貨款、彈性寄物天數」三大特色，不僅提供常溫、冷凍與冷藏三種溫層的寄物選擇，且24小時可以隨到隨寄，也提供萬元內貨款代收服務。「全家」包裹原店寄取服務「寄物+」，寄物人僅需透過店舖FamiPort機台完成「填寫寄物資訊、填寫金流帳戶資料、填寫收件人資料」三步驟，將物品交予店舖櫃檯人員即完成寄物程序。即日起至2025年2月28日，常溫寄物推出1天20元、3天30元限時優惠價；冷凍冷藏寄物則為1天30元、3天40元限時優惠價（需要代收貨款另收取服務費15元）。此外，統一企業集團推出全新「uniopen」數位平台，提供消費者便捷一站式服務體驗，不僅是各生活品牌對外出口，也是消費者進入生活服務平台的入口。即起首次登入並完成註冊的消費者，即可獲得5點 OPENPOINT 點數回饋，限量58萬名、送完為止。「uniopen」生活服務平台涵蓋食品、超商、量販、咖啡、餐飲、美妝、開店與外送等多元生活產業，並即時提供各領域生活知識情報，滿足消費者豐富且多元的生活需求，於此平台開啟探索、教育、娛樂及體驗的新感覺。