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衛福部日前公布長照司霸凌案調查結果，稱長照司長祝健芳逼員工深蹲、伏地挺身不算霸凌。時代力量黨主席王婉諭今（18）日召開記者會出示LINE截圖，證明祝健芳不但要求深蹲，甚至連休假旅行日本的員工都不放過，要對方返台後補深蹲。對此，衛福部表示，希望當事人能正式提供相關資訊，協助進一步審慎調查，才能讓事實真相有對等機會進行釐清。王婉諭今舉行記者會，揭露長照司群組對話新事證，包括司長祝健芳要求每一科都必須指派「深蹲隊長」、點名休假去日本旅行的同仁回台「再Q妳深蹲囉」等內容。王婉諭指出，她接獲投訴表示，衛福部霸凌調查小組委員在做問卷或訪談時，只針對另外一名涉及霸凌的專員提問，根本沒問到司長祝健芳；更誇張的是，有同仁在訪談時指出深蹲時還要加碼短講，同仁得在全司面前揭露自己的事情，但委員竟然回應「1分鐘其實很短」，根本就是二度霸凌。王婉諭痛批：「難道只有少數人感到不舒服，就不算霸凌嗎？」對此，衛福部次長呂建德強調，衛福部部保障公正的調查申訴管道，也絕對保護受訪同仁。在案件調查中，共有96名同仁主動受訪，其中也有不在職且受到匿名保護之同仁願意主動加入調查。呂建德指出，由於當事者並未透過該次調查程序的管道回覆，因此衛福部只能透過原有調查程序中取得的資訊進行認定；而對於本案出現的新事證與新證詞，衛福部將配合當事人意願，可偕同律師或其信任的民意代表陪同，希望當事人能正式提供相關資訊，協助衛福部進一步審慎調查，才能讓事實真相有對等機會進行釐清。呂建德重申，針對所有疑似霸淩事件，只要有具體事證供進一步審慎調查，都必定秉公處理，衛福部定將勿縱勿枉，還給大眾事實與真相。