49歲名嘴朱學恒涉強吻台北市議員鍾沛君，二審上訴期限17日屆滿，朱學恒於期限內未提出上訴，確定將入獄服刑。然而，朱學恒從去年6月被控性騷後，一度暫停YouTube頻道月餘，後由更名復出，根據YouTube分析網站「playboard」資料顯示，朱學恒去年靠Super Chat帳面賺進393萬多元，今年統計至11月底金額更高達398萬多元，位居台灣YouTuber收益王第二位，比他去年一整年還賺，顯示性騷MeToo對其影響不大。

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整起事件發生在2022年8月，朱學恒邀約鍾沛君、立委陳菁徽等人到餐廳聚餐，最後包廂內只剩朱、鍾兩人，朱學恒竟不顧鍾沛君拒絕，兩度強吻她。

事件在2023年6月MeToo浪潮中被爆出，台北地院一審認定，朱學恒犯後無悔意且欠缺性別平權意識，依強制猥褻罪判刑1年2月。不過，二審時，朱學恒坦承犯行，並表達和解意願及願意賠償，雖然雙方調解未能成立，但認為他犯罪後態度已有所改變，改量處有期徒刑11月，不能緩刑。

▲▲今年六月台灣掀起MeToo浪潮，名嘴朱學恆遭國民黨議員鍾沛君指控性騷，朱學恆一度消失螢光幕，七月中將YouTube頻道改名復活，不到兩個月又衝回「抖內榜」第2名，只小輸館長5600多元。（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）
▲2023年六月台灣掀起MeToo浪潮，朱學恒強吻鍾沛君被爆出。（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）
朱學恒去年6月爆出強吻鍾沛君後，一度將YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名為「即日起無限期停止公眾活動」，消失在螢光幕前。7月17日悄悄將頻道改名為「萬事通事務所」，當晚直播名嘴黃光芹專訪劉家昌，做為朱復出的前奏。

根據「playboard」資料顯示，朱學恒去年靠Super Chat（粉絲小額贊助「抖內」）帳面賺進393萬5889元，和前（2022）年的581萬1524元收益相比，    銳減187萬多元，降幅約48%。而今年統計至11月底，朱學恒YouTube Super Chat收益累計398萬1765元，比去年一整年還多，位居台灣YouTuber收益王第二位，而第一位是館長，累計收益448萬8198元。

▲朱學恒2024年YouTube Super Chat至11月底金額更高達398萬多元，位居台灣YouTuber收益王第二位。（圖／翻攝playboard網站）
▲朱學恒2024年YouTube Super Chat至11月底金額更高達398萬多元，位居台灣YouTuber收益王第二位，比去年一整年還賺。（圖／翻攝playboard網站）
資料來源：playboard

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