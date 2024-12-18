49歲名嘴朱學恒涉強吻台北市議員鍾沛君，二審上訴期限17日屆滿，朱學恒於期限內未提出上訴，確定將入獄服刑。然而，朱學恒從去年6月被控性騷後，一度暫停YouTube頻道月餘，後由更名復出，根據YouTube分析網站「playboard」資料顯示，朱學恒去年靠Super Chat帳面賺進393萬多元，今年統計至11月底金額更高達398萬多元，位居台灣YouTuber收益王第二位，比他去年一整年還賺，顯示性騷MeToo對其影響不大。
整起事件發生在2022年8月，朱學恒邀約鍾沛君、立委陳菁徽等人到餐廳聚餐，最後包廂內只剩朱、鍾兩人，朱學恒竟不顧鍾沛君拒絕，兩度強吻她。
事件在2023年6月MeToo浪潮中被爆出，台北地院一審認定，朱學恒犯後無悔意且欠缺性別平權意識，依強制猥褻罪判刑1年2月。不過，二審時，朱學恒坦承犯行，並表達和解意願及願意賠償，雖然雙方調解未能成立，但認為他犯罪後態度已有所改變，改量處有期徒刑11月，不能緩刑。
朱學恒去年6月爆出強吻鍾沛君後，一度將YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名為「即日起無限期停止公眾活動」，消失在螢光幕前。7月17日悄悄將頻道改名為「萬事通事務所」，當晚直播名嘴黃光芹專訪劉家昌，做為朱復出的前奏。
根據「playboard」資料顯示，朱學恒去年靠Super Chat（粉絲小額贊助「抖內」）帳面賺進393萬5889元，和前（2022）年的581萬1524元收益相比， 銳減187萬多元，降幅約48%。而今年統計至11月底，朱學恒YouTube Super Chat收益累計398萬1765元，比去年一整年還多，位居台灣YouTuber收益王第二位，而第一位是館長，累計收益448萬8198元。
資料來源：playboard
我是廣告 請繼續往下閱讀
事件在2023年6月MeToo浪潮中被爆出，台北地院一審認定，朱學恒犯後無悔意且欠缺性別平權意識，依強制猥褻罪判刑1年2月。不過，二審時，朱學恒坦承犯行，並表達和解意願及願意賠償，雖然雙方調解未能成立，但認為他犯罪後態度已有所改變，改量處有期徒刑11月，不能緩刑。
朱學恒去年6月爆出強吻鍾沛君後，一度將YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名為「即日起無限期停止公眾活動」，消失在螢光幕前。7月17日悄悄將頻道改名為「萬事通事務所」，當晚直播名嘴黃光芹專訪劉家昌，做為朱復出的前奏。
根據「playboard」資料顯示，朱學恒去年靠Super Chat（粉絲小額贊助「抖內」）帳面賺進393萬5889元，和前（2022）年的581萬1524元收益相比， 銳減187萬多元，降幅約48%。而今年統計至11月底，朱學恒YouTube Super Chat收益累計398萬1765元，比去年一整年還多，位居台灣YouTuber收益王第二位，而第一位是館長，累計收益448萬8198元。
資料來源：playboard