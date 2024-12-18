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▲《日經亞洲》以台南400為主題，緊扣城市文化、歷史、產業發展，結合台南古蹟景點與美食推介，刊出「漫步台南——台灣的文化之都」。（圖／南市府提供）

▲黃偉哲表示，台南正是一座兼具古今、融合新舊的城市，至今仍保有各時期的歷史遺跡，正是這座城市豐富的歷史造就它「文化首都」的美名。（圖／南市府提供）

《日經亞洲》(Nikkei Asia) 以台南400為主題，緊扣城市文化、歷史、產業發展，結合台南古蹟景點與美食推介，刊出「漫步台南——台灣的文化之都」(Footloose in Tainan, cultural capital of Taiwan)專題，市長黃偉哲接受採訪時表示，台南正是一座兼具古今、融合新舊的城市，同時，科技也形塑台南的城市特色，隨著台積電等大廠進駐，台南也成為半導體等高科技產業的領頭羊。《日經亞洲》(Nikkei Asia) 以台南400為主題，報導以1624年台南與台灣一起面向國際為起點，書寫台南在歷經不同政權的影響後，人民是如何銘記歷史，進而推動台灣民主化進程並促進多元族群認同。偉哲表示，台南正是一座兼具古今、融合新舊的城市，至今仍保有各時期的歷史遺跡，舊城區與老巷弄亦呈現獨特的古都風貌，正是這座城市豐富的歷史造就它「文化首都」的美名。《日經亞洲》報導稱台南為台灣文化的搖籃，詳盡描述台南數百年來保存的城市記憶，以歷史保存、產業發展為經，以宗教信仰、飲食文化等常民生活痕跡為緯，推廣台南綿延已久的傳統，並呈現最道地的美食文化，除了知名的牛肉湯、小卷米粉等鮮美料理，還有許多適合國際遊客探訪的特色店家。《日本經濟新聞》是亞洲最大獨立財經媒體，《日經亞洲》(Nikkei Asia)為日經旗下英文出版物，曾獲許多新聞大獎肯定，積極報導台灣的科技、政治、國防動態。此篇專文深入台南各方面發展，並介紹特色必遊景點、必吃美食，歡迎海內外遊客親自體驗古都風華，不論是台南400或未來，都留下美好的回憶。