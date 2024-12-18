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台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，傳出民眾黨以「網紅帶貨」銷售手法，透過黨內高知名度的政治人物，吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」方式進而從中抽佣分潤，但抽佣疑似為政治獻金，恐違反《政治獻金法》，而黨團主任陳智菡在競選期間的帶貨文也曝光，去年12月初之際貼出夫妻倆身著木可帽T同框照，喊話支持者購買滿千元，輸入戰狼小姐姐的專屬折扣碼「VICKY520」就可以打95折，「KP選戰經費自己募，別以為我們好欺負！」黃瀞瑩與「戰狼小姐姐」陳智菡、許甫、吳怡萱等4人，遭報導稱透過「網紅帶貨」銷售手法，以「折扣碼」方式進而從中抽佣分潤，恐由證人轉列被告偵辦。而陳智菡過去在柯文哲競選期間，曾於去年12月2日在社群平台貼出夫妻倆身著木可帽T同框照，內文提及，「天氣冷颼颼，穿上內刷毛的帽T，讓你從裡暖到外，木可好店商城又推出新時尚好物，木可與KP聯名款，黑灰兩色都超好看，現在流行穿寬鬆的，我覺得女孩兒穿M到L很不錯，男生尺寸請洽詢許甫」。在文末陳智菡不忘喊話支持者，趁現在入手單筆訂單滿千元，輸入戰狼小姐姐的專屬折扣碼「VICKY520」就可以打95折，「KP選戰經費自己募，別以為我們好欺負！」