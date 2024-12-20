我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中醫師提醒，冬至節氣應避免工作和生活導致身體過勞，進而導致免疫力下降、疾病纏身。（圖／取自pixabay）

▲冬至節氣可以適當透過羊肉爐等補身體，但中醫師提醒不能毫無節制的吃，反而會造成反效果。（示意圖／NOWnews資料照）

週六12/21是今年的節氣「冬至」，傳統習俗上，冬至象徵著「嚴冬」的開始，本週台灣也接連受到2波冷氣團影響，各地氣溫也明顯降低，馬光中醫診所醫師楊婕妤提醒，冬至應該「避免過度勞累、注重休養生息，並通過溫補飲食及生活作息調整」等方法，增強體內的陽氣，預防寒冷對身體的侵害。楊婕妤表示，冬至養生的重點是「補腎養陽」，腎被認為是生命的根本，負責儲藏先天之精和後天之氣，在這個時期，應該選擇溫補、滋陰潤燥的食物來強化腎氣，調養身體，包括羊肉、黑豆、核桃、紅棗都是不錯的選擇。📍羊肉：羊肉性溫，具有補腎壯陽、溫中暖胃的作用。冬天食用羊肉能幫助抵禦寒冷，增強體力，改善陽虛的狀況。📍黑豆：黑豆被稱為「腎之谷」，有很好的補腎作用。含有豐富的植物蛋白質和多種微量元素，有助於強化腎功能。📍核桃：核桃性溫，有補腎益腦、潤肺止咳的功效。尤其對於腎虛引起的腰膝酸軟、失眠等症狀有很好的調理作用。📍紅棗：紅棗有補中益氣、養血安神的作用。對於體虛、易疲勞、睡眠不佳的人群很適用。楊婕妤說明，冬至過後的氣溫只會越來越冷，在生活作息上，也要養成「早睡晚起、保持溫暖、避免過勞、保持好心情」的4大原則，養生才能確實達成。冬季氣候寒冷，夜晚時間長，應該順應自然界的陰陽變化，以便讓身體充分休息，養精蓄養保持腎氣，避免陽氣外泄。冬季是寒冷的季節，應穿著保暖衣物，避免寒風直吹，尤其是頭部、背部和腳部要特別注意保暖。此外，適當運動可以促進血液循環，可根據自身情況進行適度的活動。冬季是人體的休養生息時期，應避免過度勞累，尤其是在冬至期間，長時間的高強度工作和壓力會消耗人體的陽氣，容易導致疲勞、免疫力下降等問題，適當休息和放鬆心情有助於調養身體。情緒不穩可能會影響肝氣的運行，進而影響腎氣。而冬季又容易情緒低落，因此應保持樂觀心態，適當與朋友交流，增進社交活動，保持身心的和諧。