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▲金馬影后陳淑芳將擔任頒獎人。（圖／三立提供）

▲典禮請到多位跨界名人擔任頒獎人，包括國際名廚江振誠。（圖／三立提供）

相隔8年，「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄頒獎典禮」本週六（21日）下午2點將在三立電視台舉行，本屆經由跨界專業評審團共同選出12位台灣真英雄，將在頒獎典禮上接受公開表彰，總統賴清德出席典禮擔任頒獎人，不僅如此，典禮也請到多位跨界名人擔任頒獎人，包括國際名廚江振誠、羽球國手周天成、「抗疫女神」現任101董事長賈永婕、金馬影后陳淑芳等人。除此之外，擔任本屆決選評審的前副總統陳建仁、環境部長彭啟明、第一金控董事長邱月琴、騏瑋集團董事長郭宏睿、金鐘獎益智及實境節目〈上山下海過一夜〉主持群、韻律體操教練瑞莎、多位貴賓將頒獎致意得獎者的無私奉獻，一起見證台灣向上的力量。這次頒獎典禮邀請演員鍾瑤擔任主持人，鍾瑤表示：「看見所有台灣真英雄的事蹟，被他們無私的大愛、堅韌的力量、及默默奉獻的精神撼動，可以用主持人的身分，將感佩的心意傳遞給得獎人，是很榮幸的事。」本屆12位獲獎人包括守護山林的「千里步道協會」、桌球教父莊智淵、關懷之家的楊婕妤、消防署特種搜救隊、環保律師文魯彬、Tricking教練Yutuber吳奇軒、守護花東電力的「高山保線員」、打造無農藥科技青農柯志諭、現代大禹水博士丁澈士、南迴偏鄉醫生杜歆、奉茶行動創辦人黃暐程、以及推動移工職能教育的陳凱翔，皆受邀出席典禮。2024第二屆HERO@TAIWAN台灣真英雄頒獎典禮，將對本屆得獎者的社會奉獻公開禮讚，距離第一屆時隔8年，三立新聞部副總經理白舒樺表示，「發掘富有台灣價值、勇於付諸行動、有正向影響力的各領域人物，三立新聞希望持續滾動善的循環，讓更多台灣真英雄被社會看見」，本屆所選出的12位獲獎人，已由三立新聞製作專題並播出。本屆頒獎典禮實況，將在48台三立iNEWS財經台、及三立新聞網同步進行全程直播。