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台中市爆發小學棒球教練多年性侵小球員的醜聞，檢警人員第一時間在狼教練手機查出不少不雅照和影片。揭發此事的市議員江和樹表示，球隊休息室裡的桌上型電腦「D槽很滿」，受害者已增至31人。台中市警局長李文章表示，目前警方清查出29人受害，其中25人做完筆錄，不排除人數會繼續增加。這名狼教練遭指控多年來對小球員權勢性侵，不僅猥褻男童、逼迫發生性行為，還將犯案過程錄影存檔。一開始警方以為受害者僅報案的一人，11月21日上門要找他到案說明，狼教練卻開車逃往山區意圖畏罪輕生，檢警事後在狼教練手機發現許多不雅照，立即報請檢察官擴大偵辦。江和樹表示，學校球隊休息室的辦公室電腦「D槽很滿」，裡面有更多不雅片，教練甚至要求已畢業的孩子回到休息室供他淫樂，否則就要公開影片。台中市警察局長李文章今（18）日曝清查進度，截至今天中午為止，已經找出29名受害者，其中25人完成筆錄，不排除人數繼續增加，檢警將依《妨害性自主》、《加重強制性交》、《利用權勢性交或猥褻》等罪偵辦。至於教練的手機、電腦都已查扣，裡面確實有犯案物證。