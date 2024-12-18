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▲陳智菡酸前總統蔡英文競選時的小英商號，商品還賣給中國人。（圖／陳智菡臉書）

檢調追查民眾黨主席柯文哲弊案及政治獻金案，媒體揭露民眾黨高層陳智菡、許甫夫妻與北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱等涉發送競選小物折扣碼抽佣。陳智菡今（18）日澄清自己拿的是「勞務報酬」，隨後更發文質疑，前總統蔡英文競選時的小英商號「還可以賣給中國人呢！」民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今早受訪時，澄清自己從木可公司收取的是勞務報酬，並重申「木可小物是木可小物，政治獻金是政治獻金」，希望檢調不要混為一談、入人於罪。她隨後在臉書發文亦強調，「政治不能脫離人性、司法不應脫離事實。」如果把販賣小物的商業行為講成是政治獻金，「是偷換概念」。陳智菡更在留言處貼出香港媒體2016年1月11日報導〈帶你逛蔡英文「小英商號」旗艦店〉的連結指出，「之前蔡英文競選期間的小英商號還可以賣給中國人呢」。陳智菡表示，根據三立新聞網報導，從選前之夜開始一直到現在，小英商號的採購人潮都沒停過，甚至還要流量管制。就連特地來台體驗民主政治的中客也抵抗不了小英商品的魅力。報導中還提到，中國旅客說：「既然來了嘛，就別錯過，反正也沒多少錢。」陳智菡質疑，如果按照這個概念，「蔡英文競選總部是不是收了中資或中國的政治獻金？」