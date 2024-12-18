我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃小柔（右）及Vicky（左）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YouTube）

▲黃小柔在社群軟體上透露，的確不是坐高鐵，因為當下只想形容事件，對於沒有講清楚引起誤會向大家道歉，但她隨即強調，佔位置的當事人就是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自黃小柔IG）

近日藝人Vicky及黃小柔上小S節目控訴「兩位流量女星」搭高鐵搶位不讓座，無禮行徑讓兩人氣炸，事後引發網上瘋猜對象是啦啦隊女神林襄及林穎樂，導致兩人受到輿論抨擊，對此，林襄及林穎樂紛紛出面駁斥傳言，表示Vicky與黃小柔口中的對象不是自己，對此，稍早黃小柔透過臉書與IG還原事件經過，證實爆料對象即是林襄及林穎樂，「句句屬實，絕無虛言。」而《NOWnews今日新聞》記者稍早詢問林襄經紀人，但至截稿前尚未獲得回應，Vicky則是電話未接，轉接語音信箱。黃小柔和Vicky兩人的爆料播出後，就有網友翻出1年多前兩人及林襄、林穎樂曾到花蓮出外景拍攝節目，被聲稱為事件發生的畫面，對此，林襄嚴正澄清並非自己所做，強調針對不實謠言不排除提告，而林穎樂出席活動也表示沒有發生這類狀況，與黃小柔和Vicky兩位前輩相處融洽，不料如今仍遭黃小柔證實指控，對此林襄及林穎樂尚未出面聲明，整起事件讓外界霧裡看花，盼各方理性思考後再出面說明。首先我們確實不是坐高鐵（因為當下只想形容事件，而不是針對個人行為，所以沒有鉅細靡遺的敘述整個事件發生而造成大家誤會，在此跟大家道歉）。那次外景工作地點在花蓮，所以我們坐的是普悠瑪號（因每個人都有自己的車票座位，所以完全沒有需要別人讓位的疑慮）。當天我跟Vicky姐上車後，發現Vicky姐的位子已有人入坐，我們要上前詢問時，這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位（我們不知座位在哪），隨即低頭滑手機不再理會，完全沒有要討論的狀況下，火車已經啟動，讓我們有點不知所措，當下我確實有被這突如其來的無視嚇到，最後經由了解才知道佔位的人是林襄與穎樂(是其中一位坐到Vicky姐的位置)由於這幾天輿論與風向跟巨大討論，我就把當時發生事件敘述出來，句句屬實，絕無虛言，若有得罪，敬請見諒！再次感謝所有家人與朋友的關心，我們不會再做任何回應，也會留意以後在節目上分享故事的篩選，避免再次造成大家的困擾。以上